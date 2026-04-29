뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] "교육청 무단 침입 및 기물 파손"…고진수 세종호텔지부장 구속 기소

이세현 기자
작성 2026.04.29 15:25 조회수
[단독] "교육청 무단 침입 및 기물 파손"…고진수 세종호텔지부장 구속 기소
▲ 민주노총 서비스연맹 고진수 세종호텔지부장 등이 지난 4월 17일 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다

학내 성폭력 문제를 제기했다가 해임된 해직교사 지혜복 씨의 복직을 요구하며 농성을 벌이다 구속된 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장이 재판에 넘겨졌습니다.

서울서부지검은 어제(28일) 고 지부장을 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 위반 혐의 등으로 구속기소 했다고 밝혔습니다.

고 지부장은 지난 15일 서울시 교육청 내부로 무단 침입해 기물을 파손한 혐의를 받습니다.

이와 함께 지난 2월 세종호텔에서 복직을 요구하는 시위를 벌이다가 퇴거 요청에 불응한 것과, 이달 초 서울시교육청 앞에서 경찰관 공무 집행을 방해한 혐의도 함께 재판에 넘겨졌습니다.

용산경찰서는 지난 20일 고 지부장을 건조물침입 등 혐의로 검찰에 넘겼습니다.

고 지부장은 지난 15일 새벽 4시쯤 서울 용산구 서울시교육청에서 해임된 지 씨의 복직을 촉구하는 동조 시위에 참여하는 과정에서 체포됐습니다.

당시 경찰은 현장에서 12명을 체포해, 9명을 석방한 뒤 고 지부장을 포함한 3명을 상대로 구속영장을 신청했습니다.

서울서부지법은 "도망할 염려가 있다"는 이유로 고 지부장에 대해서만 구속영장을 발부했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이세현 기자 사진
이세현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지