오픈AI "전방위적으로 호조"…'매출 목표 달성 실패' 반박

▲ 오픈AI 로고

챗GPT 개발사 오픈AI가 내부 매출 목표를 달성하지 못했다는 외부 지적을 적극 반박했습니다.오픈AI는 현지 시간 28일 성명을 통해 기업 고객들과 초기 단계인 광고 사업에서 수요 증가가 지속되고 있다면서 "내부 분위기는 매우 긍정적"이라는 입장을 내놨습니다.앞서 월스트리트저널은 오픈AI가 신규 사용자와 매출 목표를 달성하지 못했고 막대한 인공지능(AI) 투자 비용을 감당할 수 있을지 내부에서 우려가 제기되고 있다고 보도했습니다.사라 프라이어 오픈AI 최고재무책임자가 최근 회사의 다른 임원들에게 매출이 충분히 빨리 성장하지 못하면 향후 AI 데이터센터 비용을 지급하지 못할 수 있다는 우려를 표명했다는 겁니다.해당 보도에 오픈AI의 투자자와 파트너인 소프트뱅크, 오라클, 코어위브 등의 주가가 하락했습니다.투자자들은 AI 인프라 거품 가능성을 우려해왔는데, 특히 오픈AI를 포함한 빅테크들이 향후 수년간 데이터센터와 칩에 수천 억 달러를 투자하려는 계획이 수익으로 이어질지 의문이 제기됐습니다.오픈AI는 성명에서 더 많은 컴퓨팅 용량 확보를 위한 노력을 "모든 것을 가능하게 하는 것"으로 보고 있다며 기존 입장을 확인했습니다.하지만 월스트리트저널 보도가 나오기 전부터 오픈AI는 인프라 투자에 대해 보다 신중한 접근을 취하기 시작했다고 블룸버그는 보도했습니다.오픈AI는 영국에서 진행 중인 프로젝트를 일시 중단할 계획이라고 최근 밝혔고, 마이크로소프트는 애초 오픈AI를 위해 계획됐던 노르웨이 소재 데이터센터를 임대하기로 합의했습니다.지난달에는 오라클과 오픈AI가 자금 조달 협상이 지연되자 '스타게이트' 프로젝트의 핵심 AI 데이터센터 확장 계획을 철회하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)