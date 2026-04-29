뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

평택선관위, '학생에 교육감 선거인단 가입 요구' 고교 교사 고발

최호원 기자
작성 2026.04.29 15:21 조회수
평택선관위, '학생에 교육감 선거인단 가입 요구' 고교 교사 고발
▲ 경기도선거관리위원회

학생들에게 경기도교육감 선거인단 가입을 요구한 현직 교사가 경찰에 고발됐습니다.

경기 평택시선거관리위원회는 지난 28일 공직선거법 위반 혐의로 고등학교 A 교사를 평택경찰서에 고발했습니다.

A 교사는 최근 경기도교육감 선거 진보 진영 예비후보 단일화 절차를 앞두고 자신이 근무하는 학교 학생을 대상으로 수업하던 중 안민석 예비후보 선거인단에 가입하라고 지시한 혐의를 받습니다.

A 교사로부터 선거인단 가입을 요구받은 한 학생은 A 교사를 중앙선거관리위원회에 신고한 것으로 전해졌습니다.

공직선거법 60조 1항은 교원의 선거운동을 금지하며, 85조 3항은 누구든지 교육적 기관 등의 조직 내에서의 직무상 행위를 이용해 그 구성원에게 선거운동을 하거나 하게 할 수 없다고 규정합니다.

이를 위반하는 경우 3년 이하의 징역 또는 600만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

앞서 경기교육혁신연대는 지난 22일 여론조사 결과 45%와 선거인단 투표 결과 55%를 합산해 안 후보를 경기도교육감선거 진보 진영 단일후보로 확정했습니다.

(사진=경기도선거관리위원회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지