이 대통령 "대외 문제에서 자해적 행위 있어"…'초당적 협력' 강조

▲ 이재명 대통령이 29일 청와대에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬에 앞서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "다른 나라의 사례를 봐도 국내 문제에 대해서는 의견이 달라 다투더라도, 외교·안보 등 대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우는 찾기가 쉽지 않다"며 "아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 청와대로 조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 비교섭단체 5당 및 무소속 국회의원을 초청해 오찬을 함께 하며 이같이 전했습니다.이어 "여기에 계신 분들이 그렇다는 말씀은 전혀 아니다"라며 "어쨌든 우리 국민께서는 위기 상황 극복을 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해 주길 바라실 것"이라고 강조했습니다.최근 국민의힘을 포함한 야권에서 한미 관계 관리를 포함한 정부의 외교 정책에 대해 비판을 이어가는 상황에서 적어도 대외 문제를 두고는 정치권의 초당적 협력이 필요하다는 메시지로 해석됩니다.이 대통령은 "국민이 모두 알고 계신 것처럼 대외적 상황이 매우 좋지 않다"며 "국내 상황도 매우 혼란스러웠지만 그건 우리 자신의 힘으로 이겨나갈 수 있다. 그러나 대외 환경이 악화하는 문제는 사실 우리만의 힘으로는 해결하기 쉽지 않다"고 진단했습니다.그러면서 "이런 어려움을 이겨나가려면 국내에서 대외 관계를 바라볼 때 공적인 입장을 가져주시는 게 좋겠다"고 당부했습니다.동시에 "정치는 본질적으로 남의 일을 대신하는 것이다. 각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만 진정 중요한 것은 국가와 국민의 더 나은 삶과 미래이며, 그래서 정치에는 넓은 시야가 필요하다"고 언급했습니다.이어 "작은 차이도 있고 각자의 이익도 있지만 본질적으론 국가와 국민을 위해 뭐가 더 나은지 고민하고 누가 잘하는지 경쟁해 국민의 선택을 받는 것이 진정한 정치"라고 덧붙였습니다.이 대통령은 "물론 가장 큰 책임은 저에게 있다. 저도 노력하겠다"며 "모두가 노력해 국민의힘을 모으고 대내외적 어려움을 슬기롭게 잘 이겨나갔으면 좋겠다"고 거듭 정치권의 협조를 요청했습니다.이날 참석자들을 향해서는 "하고 싶은 말도 많으실 텐데, 저도 듣고 싶은 얘기가 많다"며 "앞으로 이런 시간을 더 자주 갖도록 노력하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)