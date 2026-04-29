개차반 박은빈→비밀스러운 차은우…'원더풀스', 범상치 않은 4인 4색 초능력자 변신

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넷플릭스 오리지널 시리즈 '원더풀스' 주역 4인방의 매력이 담긴 캐릭터 스틸이 공개됐다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 갖게 된 동네 사람들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 구하기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다. 29일 넷플릭스는 극중 얼떨결에 초능력을 얻게 된 3인방 은채니(박은빈), 손경훈(최대훈), 강로빈(임성재), 그리고 이들과 얽히는 남자 이운정(차은우)의 4인 4색 매력이 담긴 캐릭터 스틸을 공개해 기대감을 고조시켰다.먼저, 극의 배경이 되는 해성시에서 가장 잘나가는 '큰손식당'의 손녀 '은채니'는 어릴 때부터 앓아 온 심장병으로 모든 것을 포기한 채 살아온 탓인지, 막무가내 성격으로 자라 '해성시 공식 개차반'으로 불린다. 공개된 스틸 속 '채니'는 시도 때도 없이 발동되는 순간이동 능력에 당황한 표정을 짓고 있어 예측불가한 전개에 대한 호기심을 자극한다.베일에 싸인 민원실 특채 공무원 '이운정'은 염력을 숨기고 조용히 살아가려 하지만, 의도치 않게 해성시 3인방과 엮이게 된다. 안경 쓴 단정한 공무원의 모습과 염력을 사용하는 비밀스러운 모습이 함께 공개돼 그가 숨기고 있는 사연에 대한 궁금증을 더한다.해성시청에 온갖 민원을 제기해 '해성시 개진상'이라는 별명을 가진 '손경훈'은 양손에 달라붙은 냄비 뚜껑을 보며 황당해하는 모습으로, 그의 '끈끈이' 능력이 어떻게 활용될지 웃음을 유발한다.반면, '해성시 왕호구'로 불리는 소심한 성격의 '강로빈'은 경찰차를 가뿐히 들어 올리는 반전 '괴력'을 선보이며, 네 인물이 만들어낼 유쾌한 시너지와 활약을 기대하게 한다.'원더풀스'는 각기 다른 개성과 초능력을 지닌 네 인물이 만들어낼 유쾌한 케미스트리와 좌충우돌 초능력 적응기가 색다른 코믹 앙상블을 만들 것을 예고하고 있다. 여기에 '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독과 배우 박은빈이 다시 호흡을 맞춘 작품으로 기대를 모은다.다만 '원더풀스'가 안고 있는 최대 리스크는 차은우다. 당초 '원더풀스'는 차은우가 군 입대 전에 촬영을 끝낸 작품으로 공개가 손꼽아 기다려졌으나, 최근 차은우가 납세 논란에 휩싸이며 분위기가 달라졌다. 차은우가 논란에 사과하고 약 130억 원의 세금을 추가 납부하며 사태 수습에 나섰으나, 그에 대한 부정적 여론은 여전히 사그라들지 않고 있다. 이에 그가 출연한 작품까지 영향을 받진 않을지 우려가 생긴다.한편 '원더풀스'는 오는 5월 15일(금) 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.[사진제공=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)