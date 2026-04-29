딥시크 이어 샤오미도…"중, 국산 AI 모델과 칩 협력 추세"

▲ 중국 딥시크 로고

딥시크에 이어 샤오미도 자국산 컴퓨팅파워(연산력) 칩과 협업하는 인공지능(AI) 모델을 공개하는 등 중국이 국산 하드웨어·소프트웨어 간 협력을 통해 AI 생태계 구축에 속도를 내고 있습니다.글로벌타임스 등에 따르면 샤오미는 어제(28일) 오픈소스 대형언어모델(LLM)인 '미모(MiMo)-V2.5-프로'를 출시했습니다.중국 그래픽처리장치(GPU) 제조사 메타X는 해당 모델에 대해 출시 당일 초고속으로 '적용'(adaptation)을 완료했으며, 자사 GPU 플랫폼에서 부드럽게 구동 가능하다고 밝혔습니다.이어 이는 "중국 연산력과 LLM 간 협력적 발전에 있어 중대한 진전"이라며 "글로벌 AI 생태계의 개방성과 번영을 촉진한다"고 자평했습니다.다른 중국 반도체업체 엔플레임(쑤이위안)도 샤오미의 해당 모델과 관련해 중국 연산력 협력업체 가운데 거의 최초로 호환성을 달성했다고 밝혔습니다.앞서 24일 공개된 스타트업 딥시크의 AI 신모델 V4는 미국 엔비디아 대신 중국 화웨이 어센드 칩 시스템과 협업하는 것으로 알려져 주목받은 바 있습니다.최근 몇 달간 다수의 중국 AI 모델이 중국 컴퓨팅 하드웨어와 결합에 적극 나서고 있으며, 양자 간 긴밀한 협력이 이뤄지고 있다고 글로벌타임스는 분석했습니다.AI업체 스텝펀(제웨싱천)이 만든 '스텝3.5 플래시' 모델은 화웨이 어센드를 포함해 메타X·비런테크 등 다수의 반도체 업체와 협력했습니다.또 즈푸의 GLM-5, 알리바바의 큐원(첸원), 바이두의 어니 등 AI 모델도 국내 플랫폼들과 광범위한 호환성을 갖춘 것으로 알려졌습니다.'중국의 실리콘밸리' 베이징 중관춘 현대정보소비응용산업기술연맹의 샹리강은 "중국 최고의 LLM들이 이제 완전히 국내 컴퓨팅 플랫폼에서 훈련할 수 있음을 보여준다"며 전략적 가치를 평가했습니다.산업 애널리스트 마지화는 "국내 컴퓨팅 칩의 지원 아래 중국 LLM의 전반적 능력이 크게 개선될 것"이라면서 중국 AI 산업의 장기적 발전을 가져올 거라고 기대했습니다.중국은 제15차 5개년 계획(2026∼2030년)에서 "독립적이고 통제 가능하며 협력적으로 작동하는 소프트웨어·하드웨어 생태계 구축에 속도를 내겠다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)