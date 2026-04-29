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화물연대-BGF로지스 조인식 지연…숨진 조합원 관련 조율 중

홍순준 기자
작성 2026.04.29 13:54 조회수
화물연대-BGF로지스 조인식 지연…숨진 조합원 관련 조율 중
▲ 박연수 화물연대 기획실장

민주노총 공공운수노조 화물연대본부와 BGF로지스 간의 단체합의서 조인식이 사망 조합원에 대한 명예 회복 방안에 대한 일부 합의가 이뤄지지 않아 지연되고 있습니다.

화물연대는 오늘(29일) 오전 11시 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 열 예정이었으나 노사 양측이 합의서 세부 사항을 검토하는 과정에서 난항을 겪고 있습니다.

양측은 어제 오후 6시부터 오늘 오전 5시까지 이어진 밤샘 교섭을 통해 운송료 인상과 휴무 확대 등 실무적 조건에는 잠정 합의했습니다.

그러나 지난 20일 사고로 숨진 조합원의 명예 회복 방안에 대한 조율이 마무리되지 않아 조인식을 잠시 미루기로 했습니다.

BGF로지스가 합의서의 기본 취지에는 동의하고 있고, 큰 틀에서 합의가 이뤄진 만큼 최종 타결에 큰 지장은 없을 전망입니다.

다만 숨진 조합원과 관련해 양측이 신중한 태도로 접근하며 막판 세부 사항 조율을 진행 중입니다.

화물연대 관계자는 "고인의 명예를 제대로 회복할 수 있는 구체적이고 진정성 있는 문구가 합의서에 포함되는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이 부분이 명확히 정리되면 예정대로 조인식을 진행할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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