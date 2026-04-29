'부정선거 감시단' 개인정보 오용 혐의 김세의 2심서 무죄

▲ 유튜브 채널 가로세로연구소 대표 김세의 씨

20대 대통령 선거를 앞두고 '부정선거 감시단'을 모집해 얻은 개인정보를 본인의 선거 활동에 활용한 혐의로 기소된 김세의 가로세로연구소 대표가 2심에서 무죄를 선고받았습니다.서울중앙지법 형사항소5-2부(김용중 김지선 소병진 부장판사)는 개인정보보호법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 김 대표와 가세연 법인에 각 무죄를 선고했습니다.앞서 1심은 김 대표와 가세연에 각각 벌금 200만 원을 선고했었습니다.김 대표는 2022년 3월 9일 대통령 선거를 앞두고 온라인 커뮤니티 등에 '부정선거 감시단' 모집 글과 함께 지원자 이름과 전화번호를 적을 수 있는 링크를 올렸습니다.이듬해 3월 그는 국민의힘 최고위원 선거에 출마하며 가세연 직원에게 자신의 출마를 알리는 홍보 메시지를 감시단 지원자 A 씨의 휴대전화 번호로 보내게 했고 A 씨는 김 대표를 고소했습니다.검찰의 약식기소에 따라 법원이 벌금 200만 원의 약식명령을 내렸으나 김 대표가 불복해 정식 재판으로 넘어갔습니다.1심은 김 대표가 A 씨의 개인정보를 수집 목적 범위를 벗어나 이용했다는 검찰 주장을 받아들여 혐의를 유죄로 판단했습니다.하지만 2심은 "A 씨가 오직 부정선거 감시단 활동을 위해서만 전화번호를 제공했다고 볼 수 없다"며 무죄로 봤습니다.재판부는 A 씨가 가세연 직원들과 여러 차례 연락했음에도 김 대표를 고소할 때는 이 사건과 관계되는 문자메시지 사본만 제출했고 수사기관도 A 씨가 가세연 측과 어떤 연락을 주고받았는지를 전혀 확인하지 않았다고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)