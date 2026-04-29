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ICT 투자 64조 돌파…'반도체 쏠림' 더 강해졌다

박재현 기자
작성 2026.04.29 13:54 조회수
ICT 투자 64조 돌파…'반도체 쏠림' 더 강해졌다
▲ 반도체

지난해 국내 정보통신기술(ICT) 기업들의 연구개발(R&D) 투자액이 전년보다 13.8% 증가하며 최근 6년 내 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

과학기술정보통신부는 정보통신기획평가원(이하 IITP)과 함께 2024년 국내 ICT 기업들의 연구개발 투자 규모와 인력 현황을 조사한 결과를 29일 발표했습니다.

조사 결과에 따르면 이 기간 국내 ICT 기업의 연구개발비는 64조 6천109억 원으로 집계됐습니다.

이는 우리나라 전체 산업 연구개발비인 106조 7천억 원의 60.6%에 달하는 규모입니다.

특히 민간과 외국 재원이 62조 4천억 원으로 96.6%를 차지해 전체 성장을 견인했고, 정부와 공공 재원의 투자는 2조 2천억 원으로 전년 수준에 머물렀습니다.

업종별로는 첨단 반도체 관련 정보통신방송기기업이 59조 5천억 원으로 전체 투자의 92.1%를 차지했습니다.

소프트웨어(SW) 개발·제작업은 4조 2천억 원이었습니다.

기업 유형별로는 대기업이 전년 대비 16.3% 증가한 53조 5천억 원을 투자해 성장을 주도했습니다.

중소기업도 11.9% 늘어난 2조 5천억 원을 투자하며 성장 가능성을 보였습니다.

다만 벤처기업의 연구개발비는 5조 2천억 원으로 전년보다 0.3% 감소했습니다.

이는 대내외 경제 여건과 정부 예산 감액 등의 영향으로 통계 조사 이래 첫 감소 사례입니다.

연구개발 단계별로는 개발연구가 45조 2천억 원으로 가장 큰 비중(70%)을 차지했습니다.

기초연구는 8조 5천억 원으로 전년 대비 19% 증가하며 응용연구의 증가율(16.1%)을 웃돌았습니다.

ICT 기업의 연구개발 인력은 전년보다 5천200명 늘어난 22만 5천900명으로 나타났습니다.

이는 국내 전체 산업 연구개발 인력인 47만 900명의 48.0% 수준입니다.

업종 중에서는 정보통신방송기기업의 연구개발 인력이 16.1만 명으로 규모(71.2%)가 가장 컸고, SW 산업은 상대적으로 적은 투자 규모에도 5만 7천 명을 고용해 투자 대비 고용 창출 효과가 높은 것으로 분석됐습니다.

과기정통부는 벤처기업과 우수 중소·중견기업이 지속 성장할 수 있도록 기업 주도형 연구개발 과제 발굴과 투자를 강화하고, 기업 특성을 고려한 지원 방안을 추진할 계획입니다.

또한 AI·SW에 인재 양성 투자를 늘려 해당 분야에 우수한 인력이 공급될 수 있도록 할 방침입니다.
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