[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 공정거래위원회가 현재 법인으로 돼 있는 쿠팡의 총수 동일인을 창업자 김범석 의장으로 변경했다고 밝혔습니다. 김 의장의 동생 김윤석 부사장의 경영 참여 사실이 확인되면서 기존의 동일인 예외 요건이 불충족된데 따른 조치라고 설명했습니다. 이에 따라서 앞으로는 총수 일가의 일감 몰아주기 등 감시 범위가 대폭 확대됩니다.



2. 트럼프 미국 대통령이 이란으로부터 붕괴 상태에 처해 있다는 통보를 받았다고 주장했습니다. 하지만 이란군은 종전 협상과 관계없이 전쟁 재개에 대비하고 있다며 표적 목록을 새롭게 설정했다고 밝혔습니다.



3. 중동의 주요 산유국 가운데 하나죠. 아랍에미리트가 다음 달부터 석유 수출국기구 OPEC을 탈퇴한다고 선언했습니다. 중동 전쟁이 장기화하면서 오랜 오일 동맹이 깨지게 된 것인데 국제유가에 큰 영향을 미칠 것이라는 전망이 나오고 있습니다.



4. 공수처의 체포 방해 등 혐의로 1심에서 징역 5년을 선고받은 윤석열 전 대통령에 대한 항소심 선고 공판이 잠시 뒤 오후 3시에 시작됩니다. 특검이 징역 10년을 구형한 가운데 오늘(29일) 주영진의 뉴스브리핑도 선고 공판 전체를 생중계해 드릴 예정입니다.