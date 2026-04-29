한강버스 탑승객 주말에만 1만 명…월간 7만 명 넘었다

▲ 서울 한강버스

한강버스 탑승객이 꾸준히 늘면서 최근 주말 이틀 동안에만 1만 명 넘게 이용하고 이달 탑승객 수는 이미 종전의 월간 최다 기록을 뛰어넘은 것으로 나타났습니다.서울시는 4월 마지막 주말인 이달 25∼26일 탑승객 1만 247명(토요일 5천35명·일요일 5천212명)을 기록했다고 밝혔습니다.4월 첫 주말이었던 4∼5일의 총 8천897명(토요일 4천56명·일요일 4천629명)과 비교해 약 15.2% 증가했습니다.또 이달 1∼27일 탑승객은 7만 552명으로 역대 한강버스 월간 최다 탑승 기록이었던 올해 3월의 6만 2천481명을 뛰어넘었습니다.서울시는 28∼30일 탑승객을 포함하면 4월 전체 탑승객은 7만 5천 명을 넘어설 것으로 보고 있습니다.서울시는 다음 달 1일 서울숲에서 개막해 180일 동안 이어지는 서울국제정원박람회 기간에 맞춰 행사장인 서울숲 근처에 다음 달 20일부터 임시선착장을 운영합니다.여의도선착장과 서울숲 임시 선착장을 잇는 특별 직항 노선도 신설할 예정입니다.아울러 서울시는 선착장과 서울숲을 연계한 정원을 조성해 방문객들에게 휴식 공간을 제공하고, 성수구름다리 등 시설을 개선하고 보행로를 정비할 계획입니다.이와 별도로 시는 탑승객 증가에 따라 카페, 치킨펍, 편의점 등 부대시설 수익 증가 방안과 향후 광고·이벤트 확대 등 수익성 개선 방안도 검토하고 있습니다.박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강버스가 월간 최다 이용객을 기록하며 일상 교통과 관광 수요를 동시에 충족하는 수상 교통 수단으로 정착하고 있다"며 "5월부터 서울숲에서 열리는 국제정원박람회를 한강버스를 타고 방문할 수 있도록 임시 선착장도 개장해 시민들의 편의를 높이겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)