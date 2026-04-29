한강버스 탑승객 주말에만 1만 명…월간 7만 명 넘었다

▲ 서울 한강버스
한강버스 탑승객이 꾸준히 늘면서 최근 주말 이틀 동안에만 1만 명 넘게 이용하고 이달 탑승객 수는 이미 종전의 월간 최다 기록을 뛰어넘은 것으로 나타났습니다.
서울시는 4월 마지막 주말인 이달 25∼26일 탑승객 1만 247명(토요일 5천35명·일요일 5천212명)을 기록했다고 밝혔습니다.
4월 첫 주말이었던 4∼5일의 총 8천897명(토요일 4천56명·일요일 4천629명)과 비교해 약 15.2% 증가했습니다.
또 이달 1∼27일 탑승객은 7만 552명으로 역대 한강버스 월간 최다 탑승 기록이었던 올해 3월의 6만 2천481명을 뛰어넘었습니다.
서울시는 28∼30일 탑승객을 포함하면 4월 전체 탑승객은 7만 5천 명을 넘어설 것으로 보고 있습니다.
서울시는 다음 달 1일 서울숲에서 개막해 180일 동안 이어지는 서울국제정원박람회 기간에 맞춰 행사장인 서울숲 근처에 다음 달 20일부터 임시선착장을 운영합니다.
여의도선착장과 서울숲 임시 선착장을 잇는 특별 직항 노선도 신설할 예정입니다.
아울러 서울시는 선착장과 서울숲을 연계한 정원을 조성해 방문객들에게 휴식 공간을 제공하고, 성수구름다리 등 시설을 개선하고 보행로를 정비할 계획입니다.
이와 별도로 시는 탑승객 증가에 따라 카페, 치킨펍, 편의점 등 부대시설 수익 증가 방안과 향후 광고·이벤트 확대 등 수익성 개선 방안도 검토하고 있습니다.
박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강버스가 월간 최다 이용객을 기록하며 일상 교통과 관광 수요를 동시에 충족하는 수상 교통 수단으로 정착하고 있다"며 "5월부터 서울숲에서 열리는 국제정원박람회를 한강버스를 타고 방문할 수 있도록 임시 선착장도 개장해 시민들의 편의를 높이겠다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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