'선수 폭행 자격정지' 프로농구 김승기 전 감독 재심 내일 개최

▲ 김승기 전 고양 소노 감독

선수 폭행으로 자격정지 중징계를 받았던 김승기 전 프로농구 고양 소노 감독에 대한 재심이 열립니다.프로농구 KBL은 서울 강남구 KBL센터에서 제31기 제13차 재정위원회를 열어 김 전 감독 2년 자격정지 징계에 대해 재심한다고 밝혔습니다.KBL 관계자는 "김 전 감독이 자진사퇴 기간 중 재정위 결과를 본인이 직접 송달받지 못했다는 사유로 재심을 요청했다"고 설명했습니다.절차상 하자를 이유로 김 전 감독이 제기한 재심 요청에 KBL은 법률 자문을 거쳐 재정위를 열기로 했습니다.소노를 지휘하던 김 전 감독은 2024년 11월 서울 SK와의 정규리그 원정 경기 중 라커룸에서 한 선수를 질책하다가 그의 얼굴에 젖은 수건을 휘둘렀습니다.사건이 알려지자 김 전 감독은 자진해서 사퇴했습니다.소노는 자체 조사를 거쳐 KBL에 재정위 개최를 요청했고, KBL은 김 전 감독에게는 자격정지 2년의 중징계를 내렸습니다.이와 함께 구단에는 엄중 경고 조처했습니다.김 전 감독은 2026년 11월 29일까지 프로농구 지도자로 활동할 수 없습니다.이번 재정위에서는 대구 한국가스공사가 라건아 영입에 따른 세금 납부 의무를 이행하지 않는 건도 심의합니다.KBL은 2024년 5월 이사회에서 라건아의 귀화 선수 계약을 연장하지 않고 기존 외국인 선수처럼 일반 계약을 하도록 하면서, 외국인 선수의 해당 연도 소득세는 '최종 영입 구단'이 부담하기로 의결한 바 있습니다.이에 따르면 이번 시즌 라건아를 영입한 한국가스공사는 라건아가 부산 KCC 소속이던 2024년 1월부터 6월까지 발생한 소득에 대한 종합소득세 약 3억 9,800만 원을 납부해야 합니다.한국가스공사가 이를 이행하지 않자 재정위는 지난 1월 '이사회 결의사항 불이행'을 이유로 제재금 3,000만 원을 부과했습니다.그런데 그 이후에도 한국가스공사는 해당 세금 납부를 하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)