여성 가사노동 가치 연 1,650만 원…성별 격차 3.2→2.7배로 축소

여성 1명이 가사노동으로 창출하는 가치가 약 1천646만 원에 달하는 것으로 조사됐습니다.



남성의 가사노동이 크게 늘고 여성 경제활동이 확대되며 성별 격차가 축소하고 있지만 아직도 남성이 3분의 1 수준에 머물렀습니다.



국가데이터처는 오늘(29일) 이러한 내용의 '2024년 가계생산위성계정(무급 가사노동 가치 평가)'을 발표했습니다.



가계생산위성계정은 소득 통계에 포함되지 않는 음식 준비, 청소, 돌보기 등 무급 가사노동을 화폐 가치로 환산한 지표입니다.



가사노동 가치는 가사노동 시간과 가사노동 인구, 대체임금을 곱하여 추계합니다.



지난 2024년 무급 가사노동의 총 가치는 582조 4천억 원으로 5년 전보다 20.0% 늘었습니다.



1인 일평균 기준 가사노동 시간은 2019년 137분에서 2024년 132분으로 5분(3.8%) 줄었지만, 가사노동 인구 증가(108만 2천 명)와 시간당 대체임금 상승(21.6%)이 맞물리며 전체 평가액을 끌어올렸습니다.



1인당 가사노동 가치 역시 1천125만 원으로 5년 새 20.0% 증가했습니다.



무급 가사노동의 총 가치는 명목 국내총생산(GDP) 대비 22.8%에 달하는 규모입니다.



다만 GDP 대비 가사노동 가치 비중은 직전 조사인 2019년(23.8%)에 비해 1.0%포인트(p) 줄어들었습니다.



전체 가사노동 평가액은 늘었지만 명목 GDP 대비 비중이 소폭 하락한 데는 '가사노동의 시장화(외주화)'와 '기술 발달'이 복합적으로 작용했습니다.



임경은 경제통계국 경제통계기획과장은 브리핑에서 "배달 음식 이용 등이 늘며 가사노동이 시장화하고 있고, 여성의 고용률 증가로 가계 내 가사노동 시간 자체가 줄어든 측면이 있다"며 "건조기나 의류관리기 등 가전제품의 발달로 실제 노동 시간이 단축된 영향도 있다"고 설명했습니다.



가사노동에 대한 남녀 격차는 좁혀졌지만, 금액 차이는 여전히 컸습니다.



여성의 가사노동 가치는 1인당 1천646만 원, 남성은 1인당 605만 원입니다.



여성 1명이 수행하는 가사노동 가치가 남성의 2.7배인 셈입니다.



다만 5년 전(3.2배)과 비교하면 격차는 줄었습니다.



남성의 1인당 가사노동 가치가 5년 전(446만 원)에 비해 35.7% 급증해 여성 증가폭(14.9%)을 크게 웃돈 영향입니다.



전체 가사노동 총 가치에서 남성이 차지하는 비중도 2019년 23.8%에서 2024년 26.9%로 3.0%포인트(p) 늘었습니다.