"어민 줄고 일손 비었다"…빈자리 채우는 외국인 선원들

<앵커>



어업 인구 감소와 고령화로 이제 외국인 선원이 없으면 조업이 어려운 구조가 됐습니다. 장기간 가족과 떨어져 일하는 외국인 선원들을 위한 특별한 자리가 마련됐습니다.



JIBS 정용기 기자가 취재했습니다.



<기자>



제주에서 어업 인구는 5년간 1천200명이나 감소했습니다.



또, 60대 이상이 전체 어민의 60%를 넘어설 정도로 어업 현장의 고령화와 일손 부족은 심화되고 있습니다.



빈자리를 채우고 있는 건 바로 외국인 선원들입니다.



고향을 떠나 제주에서 일하는 베트남 선원들을 위해 가족 15명이 제주를 찾았습니다.



그리웠던 만큼 한시도 떨어지고 싶지 않은 애틋한 마음이 가득합니다.



남편, 아빠가 일하는 어선에도 조심스럽게 올라타 봅니다.



2년 가까이 떨어져 드넓은 바다에서 일하는 가족의 모습을 떠올리면 뭉클합니다.



[응웬반민/베트남 선원 : 제주에서 선원으로 일한 지 19개월 만에 아내를 만났는데 정말 기쁘고 정말 행복합니다.]



[응웬티뚜엔/베트남 선원 배우자 : 조금만 더 힘내서 열심히 일하고 돈도 많이 벌어서 체류 기간이 끝나면 집으로 돌아가서 행복하게 살자고 말하고 싶었어요.]



도내 외국인 선원은 2천 명 정도, 이제는 없어선 안 될 중요한 역할을 맡고 있지만, 장시간 조업에 나서다 보니 가족과 소통하거나 문화생활을 즐길 기회는 거의 없습니다.



[김동윤/제주도해상산업노동조합 위원장 : 힘든 일이 많습니다. 외국인들이 대체로 젊다 보니까 힘든 일을 많이 하고 그것 때문에 한국 선원들도 도움을 많이 받는 편이죠. 인도네시아 외 국가에서 (선원들이) 또 들어오면 사업을 확장할 예정입니다.]



어민 단체는 외국인 선원들이 안전하게 일할 수 있도록 복지, 지원을 지속 확대해 나갈 예정입니다.



(영상취재 : 오일령 JIBS)



JIBS 정용기