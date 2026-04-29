BTS 공연 앞두고 "불이야"…사람 뒤엉켜 아수라장 되자

<앵커>



BTS 공연장에 투입됐던 경찰관들이 근처 식당에서 난 불을 끄고 손님들을 대피시켜 큰 피해를 막은 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



보도에 배성재 기자입니다.



<기자>



지난 9일, BTS 공연이 열렸던 경기 고양종합운동장 근처의 한 음식점입니다.



갑자기 가게 안이 환해지는가 싶더니, 한쪽 구석 자리에서 불길이 치솟습니다.



가게 안을 가득 메웠던 손님들 모두 깜짝 놀라 일어서고, 아예 짐을 챙겨 빠져나가려는 손님들로 식당 안은 순식간에 아수라장이 됩니다.



그런데 그때 손님들을 헤치며 불이 난 방향으로 달려오는 사람들이 보입니다.



손에는 붉은색 소화기가 들려 있었고, 곧 소화액이 분사돼 불은 순식간에 꺼졌습니다.



BTS 공연 당일 안전 관리에 투입됐던 경기남부경찰청 12기동대 소속 경찰관 5명이었습니다.



근무 투입 전 식당에서 점심 식사를 하다가 갑자기 불길이 치솟자 침착하게 소화기부터 찾아 불을 끈 겁니다.



[박진서/순경 : 비가 많이 오는 날이었는데, 우산을 놔두려고 돌아보는 차에 '여기 소화기가 있구나'라고 인식은 하고 있었어요. 바로 생각이 나서 불을 껐던 것 같습니다.]



박 순경이 불을 끄는 동안 다른 한 명은 119 신고를, 나머지는 70명에 달하는 손님들의 대피를 맡았습니다.



가벼운 화상을 입은 외국인 손님에 대한 응급 치료도 현장에서 이뤄졌습니다.



[김유리/경위 : 제복 입은 시민이 항상 우리 곁에 있다는 걸 다시 한번 느끼게 해드린 것 같아서 뿌듯했고….]



당시 불은 외국인 손님들이 고기를 구워 먹다 숯불의 불티가 환풍기 기름 찌꺼기에 옮겨 붙으며 발생한 것으로 파악됐습니다.



경찰관들의 빠른 대처 덕에 불은 후드와 천장 일부를 태운 뒤 별다른 인명 피해 없이 1분 만에 잡혔습니다.



경기남부경찰청은 화재를 진압한 경찰관 5명에게 표창을 수여할 계획입니다.



(영상편집 : 조무환, 화면제공 : 경기남부경찰청)