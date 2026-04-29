'하정우·전은수' 영입…부산 북갑·충남 아산을 공천 예정

<앵커>



6·3 지방선거와 재보궐 선거를 앞두고 민주당이 오늘(29일) 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석과 전은수 전 대변인에 대한 인재영입식을 열었습니다. 하 전 수석은 부산 북갑, 전 전 대변인은 충남 아산을에 전략공천될 전망입니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



민주당은 오늘 국회에서 하정우 청와대 전 AI미래기획수석과 전은수 전 청와대 대변인에 대한 인재영입식을 진행했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 오늘은 참 기쁜 날입니다. 더불어민주당의 새 희망이 될 두 분이 이렇게 더불어민주당으로 왔습니다.]



인재영입식에 참석한 하 전 수석은 고향 부산으로 돌아가 부산에 활력을 만들고 국회에서 AI 관련 입법에 속도를 내기 위해 노력하겠다는 포부를 밝혔습니다.



[하정우/전 청와대 AI미래기획수석 : 이제 청와대에서 국회로 이동하려고 합니다. 이재명, 전재수, 하정우가 만드는 새로운 성장을 지켜봐 주십시오.]



전 전 대변인은 변호사 시절 쌓은 전문성과 대변인 활동을 통해 얻은 소통 능력으로 지역 발전에 헌신하겠다고 말했습니다.



[전은수/전 청와대 대변인 : 이재명 대통령의 의중을 국민께 전달하던 그 단단한 마음을 이제는 지역 속에서 국민과 직접 마주하며 풀어내겠습니다.]



이 대통령은 어제 하 전 수석과 전 전 대변인이 낸 사표를 수리했는데, 하 전 수석은 전재수 부산시장 후보 지역구인 부산 북갑, 전 전 대변인은 강훈식 청와대 비서실장이 당선됐던 충남 아산을 국회의원 보궐선거에 전략공천될 걸로 보입니다.



6·3 지방선거 시도지사 후보로 선출된 민주당 현역 의원들은 오늘 국회의원직을 내려놓고 본격적인 선거 레이스를 펼치게 됩니다.



국민의힘에서도 대구시장 후보로 선출된 추경호 의원이 오늘 의원직 사퇴를 예고해 국회의원 재보궐선거 지역은 모두 14곳이 될 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 남일)