뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중국 2위 파운드리 AI 칩 막아라…"미, 장비 선적 중단 명령"

곽상은 기자
작성 2026.04.29 11:45 조회수
중국 2위 파운드리 AI 칩 막아라…"미, 장비 선적 중단 명령"
▲ 중국의 반도체 수탁생산(파운드리) 업체 화훙

중국의 2위 반도체 수탁생산(파운드리) 업체인 화훙의 인공지능(AI) 칩 제조를 늦추기 위해 미국이 특정 반도체 장비 수출을 사실상 차단하는 조치에 착수한 것으로 알려졌습니다.

로이터 통신은 현지 시간 28일 복수의 소식통을 인용해 미국 상무부가 자국 내 여러 반도체 장비 제조업체를 대상으로 화훙으로 향하는 특정 반도체 장비의 선적을 중단하라고 명령하는 서한을 발송했다고 보도했습니다.

상무부 서한에는 중국 내에서 가장 정교한 칩을 생산할 가능성이 있다고 판단한 화훙의 두 제조시설을 대상으로 반도체 장비와 기타 재료 수출을 규제하는 내용이 담겼습니다.

서한을 받은 곳은 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈, KLA 등 미국의 대표적인 반도체 장비 제조업체로 추정됩니다.

통신은 상무부 서한에 대해 "중국의 첨단 칩 개발 속도를 늦추기 위한 미국의 최신 조치"로 "AI와 기타 첨단 칩 제조 분야에서 미국의 기술적 우위를 지키려는 정책의 연장선"이라고 분석했습니다.

통신은 "화훙이 AI 반도체 등 첨단 칩 제조 기술을 개발했다"며 "화훙의 파운드리 부문 계열사인 화리 마이크로일렉트로닉스가 상하이 공장에서 7나노 반도체 제조 공정을 준비 중이었다"고 전했습니다.

그동안 중국 내에서 7나노 반도체를 제조할 수 있는 기업은 최대 반도체 업체인 SMIC가 유일했습니다.

통신은 "이번 규제로 중국의 반도체 제조 추진력이 둔화할 수 있지만, 화훙이 해당 장비를 외국이나 중국 기업의 제품으로 대체할 가능성도 있다"고 짚었습니다.

(사진=화훙 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지