중국 2위 파운드리 AI 칩 막아라…"미, 장비 선적 중단 명령"

▲ 중국의 반도체 수탁생산(파운드리) 업체 화훙

중국의 2위 반도체 수탁생산(파운드리) 업체인 화훙의 인공지능(AI) 칩 제조를 늦추기 위해 미국이 특정 반도체 장비 수출을 사실상 차단하는 조치에 착수한 것으로 알려졌습니다.로이터 통신은 현지 시간 28일 복수의 소식통을 인용해 미국 상무부가 자국 내 여러 반도체 장비 제조업체를 대상으로 화훙으로 향하는 특정 반도체 장비의 선적을 중단하라고 명령하는 서한을 발송했다고 보도했습니다.상무부 서한에는 중국 내에서 가장 정교한 칩을 생산할 가능성이 있다고 판단한 화훙의 두 제조시설을 대상으로 반도체 장비와 기타 재료 수출을 규제하는 내용이 담겼습니다.서한을 받은 곳은 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈, KLA 등 미국의 대표적인 반도체 장비 제조업체로 추정됩니다.통신은 상무부 서한에 대해 "중국의 첨단 칩 개발 속도를 늦추기 위한 미국의 최신 조치"로 "AI와 기타 첨단 칩 제조 분야에서 미국의 기술적 우위를 지키려는 정책의 연장선"이라고 분석했습니다.통신은 "화훙이 AI 반도체 등 첨단 칩 제조 기술을 개발했다"며 "화훙의 파운드리 부문 계열사인 화리 마이크로일렉트로닉스가 상하이 공장에서 7나노 반도체 제조 공정을 준비 중이었다"고 전했습니다.그동안 중국 내에서 7나노 반도체를 제조할 수 있는 기업은 최대 반도체 업체인 SMIC가 유일했습니다.통신은 "이번 규제로 중국의 반도체 제조 추진력이 둔화할 수 있지만, 화훙이 해당 장비를 외국이나 중국 기업의 제품으로 대체할 가능성도 있다"고 짚었습니다.(사진=화훙 홈페이지 캡처, 연합뉴스)