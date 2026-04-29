양주 친부모 학대 3살 남아 사인 '두부 손상 추정' 결론

경기 양주시에서 부모의 학대를 받은 것으로 추정되는 3살 남아의 사망 원인이 두부 손상으로 추정된다는 결론이 났습니다.



경찰은 피해 아동 A 군의 사망 원인에 대해 두부 손상에 의해 사망한 것으로 추정된다는 결론을 국립과학수사연구원으로부터 통보받았다고 밝혔습니다.



국과수는 두부 손상의 원인에 대해 우발적이지 않은 외력에 의한 손상 등 여러 가능성을 고려할 수 있지만, 부검만으로는 단정할 수 없다고 부연한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 A 군 학대에 주된 역할을 한 20대 친부 B 씨는 구속해 검찰 송치했고, 공범인 친모 C 씨에 대해서는 수사를 진행하고 있습니다.



A 군은 지난 9일 양주시 옥정동에서 머리를 크게 다친 상태로 병원에 이송돼 뇌 수술까지 받았으나 결국 의식을 되찾지 못하다가 지난 14일 숨졌습니다.



경찰은 A 군의 부모에게 학대 혐의가 있다고 긴급체포해 이중 친부 B 씨를 구속했습니다.



휴대전화 포렌식 등 수사 결과 A 군의 부모가 서로 나눈 대화에서 학대 정황을 의심할 만한 다수의 대화 내용이 파악된 것으로 알려졌습니다.



(사진=연합뉴스)