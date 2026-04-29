코미 전 FBI 국장, '트럼프에 폭력 선동' 논란 게시물로 또 기소

▲ 제임스 코미 전 FBI 국장

도널드 트럼프 미국 대통령의 정적으로 꼽히는 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장이 트럼프 대통령에 대한 폭력 선동 논란을 빚은 온라인 게시물과 관련해 두 번째 형사 기소를 당했습니다.해당 사안을 잘 아는 한 관계자는 미국 매체들에 코미 전 국장이 지난해 5월 소셜미디어에 조개껍데기들이 '86 47'이라는 모양으로 배열된 사진을 올린 것과 관련해 28일 기소됐다고 밝혔습니다.법무부는 해당 사진이 트럼프 대통령에 대한 위협으로 간주된다고 보는 것으로 전해졌습니다.코미 전 국장이 구체적으로 어떤 혐의로 기소됐는지는 확인되지 않았습니다.'86'은 누군가를 금지하거나 제거한다는 의미이며, 사람을 죽인다는 의미의 속어이기도 합니다.트럼프 대통령이 미국의 제47대 대통령이어서 '86 47'은 트럼프 대통령에 대한 폭력 행위 선동이라는 지적이 일각에서 제기됐습니다.트럼프 대통령의 아들 도널드 트럼프 주니어는 SNS를 통해 이 게시물과 관련해 "제임스 코미가 내 아버지가 살해되도록 태연히 부추기고 있다"고 말하기도 했습니다.코미 전 국장은 논란이 일자 이 게시물을 곧바로 삭제했고 이후 자신이 우연히 조개껍데기를 발견했을 뿐 직접 배열한 것은 아니며 폭력을 옹호하지도 않는다고 밝혔습니다.법무부는 지난해 9월에도 코미 전 국장을 '러시아 게이트' 의회 증언과 관련해 위증 등 혐의로 기소한 바 있습니다.하지만 법원은 해당 사건 기소를 담당한 검사장이 불법으로 임명됐다면서 공소를 기각했습니다.코미 전 국장은 2016년 미 대선 당시 러시아가 트럼프를 당선시킬 목적으로 개입했다는 의혹 수사에 나섰다가 트럼프와 오랜 갈등을 빚었습니다.이번 기소는 지난 25일 트럼프 대통령이 참석한 백악관출입기자협회(WHCA) 연례 만찬 행사에서 발생한 총격 사건 사흘 만에 이뤄져 더욱 주목을 받습니다.총격 용의자는 대통령 암살 미수 등 혐의로 기소된 상태입니다.(사진=AP, 연합뉴스)