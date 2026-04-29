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배성재♥김다영, '동상이몽2' 합류…"밤마다 이상한 일 벌어져" 제작진에 현장 포착 요청

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작성 2026.04.29 13:06 조회수
배성재♥김다영, '동상이몽2' 합류…"밤마다 이상한 일 벌어져" 제작진에 현장 포착 요청
배성재 아나운서가 14살 연하의 아내 김다영 아나운서와의 반전 신혼 생활을 최초로 공개한다.

지난 28일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 말미에는 배성재, 김다영 부부의 새로운 합류를 알리는 예고편이 공개돼 이목을 집중시켰다.

공개된 영상 속 두 사람은 아침부터 다정하게 포옹하는 등 달콤한 신혼 분위기를 물씬 풍겼다. 그러나 이내 '신혼 1년 만에 한 지붕 아래 별거?'라는 자막과 함께 각자의 방에서 시간을 보내는 반전 모습이 그려졌다. 배성재는 방에서 홀로 게임에 몰두했고, 김다영은 거실에서 차를 마시거나 운동을 하며 시간을 보내는 등 이들의 결혼 생활에 대한 궁금증을 자아냈다.

특히 아내 김다영은 제작진과의 인터뷰에서 "밤마다 집에서 이상한 일이 벌어지는 것 같다. 심증은 있는데 물증이 없다"고 고백을 했다. 이어 "현장 발각을 해달라. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 알고 싶다"고 요청해, 배성재의 이중생활(?)에 대한 호기심을 증폭시켰다.

결혼 소식만으로도 큰 화제를 모았던 배성재, 김다영 부부의 예측불허 신혼 일상은 오는 5월 5일 화요일 밤 10시 30분 방송될 '동상이몽2'에서 최초로 공개된다.

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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