부산 청년에 1억 원…박형준 1호 공약 '복합소득' 발표

▲ 국민의힘 박형준 부산시장 후보

국민의힘 박형준 부산시장 후보가 오늘(29일) 1호 공약으로 청년 자산 형성 프로젝트 '복합소득, 청년 1억 원' 프로젝트를 발표했습니다.박 시장은 이날 부산시의회에서 기자회견을 열어 "복합소득 시대를 열겠다"며 청년 자산 형성 프로젝트 세부 내용을 설명했습니다.프로젝트는 부산 청년이 매월 25만 원씩 10년을 저축하면, 최소 1억 원의 자산을 손에 쥐게 하는 구상입니다.청년 혼자 모으면 3천만 원이지만, 부산시의 매칭과 '부산미래기금' 운용 수익이 더해져 1억 원을 모으는 사다리가 됩니다.청년이 3천만 원, 부산이 7천만 원(시 2천만 원, 민간 개발 초과이익기금＋기금 등) 구조입니다.박 후보는 "제1호 공약의 핵심 화두는 단연 '복합소득 시대'다. 한 직장, 월급 하나로 인생을 설계하는 시대는 끝났다는 진단을 담았다"면서 "AI와 자동화가 노동시장을 흔드는 지금, 월급 격차보다 자산 격차가 더 큰 벽이 됐다는 것"이라고 말했습니다.그러면서 노동소득·금융소득·지원소득을 함께 설계해 청년의 인생 곡선을 다시 그리겠다는 구상을 펼쳤습니다.박 후보 캠프는 "기본소득이 재분배라면, 복합소득은 함께 키우는 정책"이라며 "청년에게 용돈을 주는 정책이 아니라, 청년이 부산의 미래에 투자하고 부산도 청년의 미래에 투자하는 동행 모델"이라고 설명했습니다.이어 "청년에게 무조건 퍼주는 정책은 아니다. 돈과 함께 길러야 할 것은 안목"이라며 "고교 졸업 무렵부터 저축·투자·신용·위험 관리를 교육하는 '부산형 금융 시민' 프로그램을 부산 찬스 계좌와 연동해 운영하겠다"고 말했습니다.박 후보 캠프는 "부모에게 가장 큰 복지는 내 아이가 부산에서 살아도 괜찮겠다는 안도감"이라며 "자녀의 출발선이 흔들리면 부모의 노후도 함께 흔들린다는 현실을 정책으로 끊어내겠다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)