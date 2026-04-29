"삼성가 재산 1년 만에 두 배로…아시아 3위"

▲ 이재용 삼성전자 회장

삼성가 재산이 1년 만에 배 이상 불어나 아시아 갑부 3위에 올랐습니다.'블룸버그 억만장자 지수'에 따르면 지난 3월 기준으로 삼성가의 재산은 455억 달러, 우리 돈 67조 원 정도로, 1년 전 201억 달러, 약 29조 6천억 원에서 배 이상 늘었다고 블룸버그 통신은 전했습니다.이로써 삼성가는 아시아에서 세 번째로 부유한 가문으로 올라섰습니다.지난해 순위는 10위였습니다.1위와 2위는 인도의 릴라이언스 그룹을 이끄는 암바니 가문과 홍콩 부동산 재벌 순훙카이(SHKP)의 궈씨 가문입니다.블룸버그는 2020년 이건희 선대회장 별세 후 삼성가가 막대한 상속세와 이재용 회장 수감이라는 두 가지 위기에 직면했는데 5년이 흐른 지금 인공지능(AI) 붐에 힘입은 반도체 가치 상승 덕분에 삼성가의 지배력이 오히려 공고해졌고 일가 자산도 증가했다고 짚었습니다.삼성의 경제적 영향력도 계속 증가하고 있습니다.블룸버그는 삼성전자 등 주요 계열사 7곳의 합산 매출이 지난해 기준으로 한국 국내총생산(GDP)의 19.3% 수준에 해당해 10년 전 15.1%에서 더 증가했다고 설명했습니다.코스피 시가총액의 약 4분의 1 비중을 차지하는 삼성전자 주가는 지난해 126% 급등해 20여 년 만에 최고 성과를 냈습니다.다만 블룸버그는 "삼성가의 재산 회복은 한국 증시 랠리에 존재하는 보다 큰 괴리를 드러낸다"고 지적했습니다.이재명 대통령이 '코리아 디스카운트' 해소와 재벌 투명성 강화를 선거 공약에서 내세웠고, 소액 주주 권리 강화 개혁에 대한 기대감이 지난 1년간 한국 증시가 세계 최고 성과를 거두는 데 일조했다고 분석하며 비평가들은 글로벌 경쟁자들과 격차를 좁히려면 더 근본적인 변화가 필요하다고 지적한다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)