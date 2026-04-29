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경기 광주 금은방 털이 대학생 공범도 체포…금팔찌 행방은 묘연

유영규 기자
작성 2026.04.29 10:35 조회수
경기 광주 금은방 털이 대학생 공범도 체포…금팔찌 행방은 묘연
▲ 경기광주경찰서

대낮 금은방에서 둔기로 진열장을 부수고 수천만 원 상당의 금팔찌를 훔쳐 달아난 사건의 대학생 공범이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 광주경찰서는 특수절도 혐의로 대학교 1학년생 A 군을 전날 오후 8시 45분 경강선 경기광주역에서 긴급체포해 조사하고 있다고 오늘(29일) 밝혔습니다.

A 군은 앞서 지난 27일 광주시 소재 금은방에서 귀금속을 구경하는 척하다가 둔기로 진열장을 깨고 금팔찌를 훔쳐 달아난 B 군과 범행을 공모한 혐의를 받습니다.

두 사람은 같은 대학교에 재학 중인 친구 사이로 파악됐습니다.

앞서 B 군은 사건 발생 1시간여 만에 현장 부근 노상에서 긴급체포됐습니다.

B 군은 범행 직전 업주의 휴대전화를 빌린 뒤 누군가에게 전화를 걸어 "여기서 해야 할 것 같다"고 말했는데, 통화 당사자가 A 군이었던 것으로 파악됐습니다.

경찰은 이들이 사전에 범행을 공모한 것으로 보고 있습니다.

A 군은 현재 경찰 조사에서 묵비권을 행사하고 있는 것으로 알려졌습니다.

훔친 금팔찌의 행방은 여전히 오리무중입니다.

체포 당시 A 군에게서도 훔친 금팔찌는 나오지 않았습니다.

피해를 본 금은방 업주는 금팔찌 등 10여 점이 없어져 5천만~7천만 원 상당의 피해를 봤다고 주장하고 있습니다.

앞서 경찰은 먼저 검거된 B 군에 대해 전날 오후 11시 구속영장을 신청했습니다.

A 군에 대해선 조사를 마치는 대로 구속영장 신청 여부를 검토할 방침입니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
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