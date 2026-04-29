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'T.O.P의 뮤즈' 나나, 오렌지색 가발 쓰고 오묘한 콜라보레이션

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작성 2026.04.29 11:19 조회수
가수 탑이 배우 겸 가수 나나와 함께한 신곡 뮤직비디오 비하인드 콘텐츠를 공개했다.

탑은 지난 28일 자신의 유튜브 채널에 '일회성 유튜버 T.O.P with NANA'라는 제목의 영상을 게재했다. 이 영상에는 더블 타이틀곡 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오에 출연한 나나가 함께 등장해 이목을 집중시켰다.

이날 두 사람은 블랙 앤 화이트의 스포티한 의상을 맞춰 입고 테이블에 마주 앉아 먹방 콘셉트의 ASMR 콘텐츠를 선보였다. 테이블 위에는 컵라면, 족발, 과일, 과자 등이 놓였고, 두 사람은 음식을 먹으며 뮤직비디오를 함께 감상했다. 특히 나나는 강렬한 오렌지빛 단발 헤어 스타일로 등장해 독특한 분위기를 더했다.

나나는 "선배님이 나오신다고 해서 응원차 식단을 내려놓고 왔다"며 적극적인 참여 의지를 드러냈고, 탑은 "데뷔 20년 만에 유튜브는 처음이라 어색하다"고 웃으며 화답했다.

탑 나나

뮤직비디오 캐스팅 비하인드도 공개됐다. 탑은 "곡을 처음 만들 때부터 어느 시대 인물인지 알 수 없는 신비로운 여성이 등장하길 바랐다. 과거에서 온 듯한 고전미와 강렬한 매력을 동시에 가진 인물이 필요했는데, 나나 씨가 가장 잘 어울린다고 생각했다"고 설명했다. 나나는 완성된 영상을 본 뒤 "이미지가 다른데도 묘하게 닮아 보여 신기했다"고 소감을 전했다.

또한 탑은 새 앨범 'TOP SPOT'에 대해 "단순한 음반이 아니라 소장하고 싶은 미술 작품처럼 만들고 싶었다"며 각 곡의 콘셉트를 시각화한 삽화와 독특한 패키지 디자인을 소개해 기대감을 높였다.

이를 본 팬들은 "이럴 거면 대성의 유튜브 채널 '집대성'에 나와라"라며 20주년을 맞은 빅뱅의 재회를 응원하기도 했다.

탑 나나

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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