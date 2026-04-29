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대통령경호처, UAE 요원 수탁교육…"핵심 우방국과 '경호외교'"

강민우 기자
작성 2026.04.29 12:00 조회수
대통령경호처, UAE 요원 수탁교육…"핵심 우방국과 '경호외교'"
대통령경호처가 아랍에미리트(UAE) 대통령 경호사령부 소속 경호요원을 대상으로 4주간의 수탁교육을 실시했습니다.

대통령경호처는 지난달 30일부터 이달 24일까지 서울 강서구 경호안전교육원 등에서 UAE 대통령 경호사령부 소속 경호요원 10명에 대한 교육 훈련을 진행했습니다.

경호처는 "이번 교육은 UAE 측 요구 사항을 반영하고 경호처의 선진 경호 역량을 접목한 수요자 맞춤식 교육훈련으로 구성됐다"고 설명했습니다.

우리 경호처와 UAE 대통령 경호사령부는 지난 2010년부터 이번까지 총 14차례 수탁교육을 진행했습니다.

경호처 소속 경호관이 UAE 현지 교관으로 파견되기도 했습니다.

황인권 대통령경호처장은 "UAE는 우리나라와 '특별 전략적 동반자 관계'를 맺은 핵심 우방국으로, 이번 교육이 양국 간 안보 협력을 한층 강화하는 계기가 되길 바란다"면서, "세계 최고 수준의 'K-경호' 공유를 통한 '경호 외교'로 국가 간 신뢰 구축에 최선을 다하겠다"고 다짐했습니다.

UAE 대통령 경호사령부 관계자는 경호처에 감사를 표하고, "그간 쌓아온 상호 협력과 경험 교류를 바탕으로, 향후 양국 경호기관 간의 협력 범위가 더욱 확대되고 발전해 나가길 기대한다"고 밝혔습니다.
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