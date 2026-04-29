"함께 이겨내요"…암 투병 부부 농가 위해 팔 걷어붙인 이웃들

▲ 암 투병 부부 농가 위해 팔 걷어붙인 이웃들

부부가 암 투병 중인 농가를 위해 마을주민들이 일손 돕기에 나서 훈훈함을 전합니다.강원 홍천군 화촌면 지역사회보장협의체는 오늘(29일) 오전 6시부터 장평1리 청사초롱 마을에서 봉사활동을 펼쳤습니다.봉사활동에는 이장협의회, 남녀새마을지도자협의회, 의용소방대, 자율방범대, 청사초롱 마을 운영위원회까지 60여 명이 참여했습니다.참가자들은 트랙터, 관리기, 굴착기, 지렛대 등을 활용해 농작업을 도왔습니다.이들이 봉사활동을 펼친 곳은 귀농 10년 차 농가로, 평소 마을 공동체 발전에 앞장서 온 모범적인 주민입니다.그러나 현재 부부 모두 암 투병 중인 어려운 상황 속에서도 희망을 잃지 않고 생활하고 있어 지역사회로부터 응원받고 있습니다.이정근 청사초롱마을 이장은 "따듯한 나눔을 실천해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 말했습니다.박정임 지역사회보장협의체 공동위원장은 "어려움을 겪고 있는 이웃에게 작은 힘이나마 보탬이 되길 바라는 마음으로 이번 봉사활동을 마련했다"며 "앞으로도 지역사회가 함께 돌보고 나누는 따뜻한 공동체를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 했습니다.(사진=홍천군 청사초롱마을 제공, 연합뉴스)