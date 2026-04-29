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[자막뉴스] 개미 울린 '시세 조종 혐의' 남편 구속…"아기 홀로 부양" 호소 양정원 경찰 출석

김민정 기자
작성 2026.04.29 11:43 조회수
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사업가 남편이 경찰의 '필라테스 사업 사기' 수사를 무마했다는 의혹을 받는 인플루언서 겸 필라테스 강사 37살 양정원 씨가 경찰에 피의자 신분으로 처음 출석합니다.

서울 강남경찰서는 오늘(29일) 사기 및 가맹사업법 위반 혐의를 받는 양 씨와 학원 대표 A 씨 등을 소환해 양 씨를 고소한 필라테스 학원 가맹점주 등 사건 주요 당사자들과 대질 조사를 할 예정입니다.

앞서 필라테스 학원 가맹점주들은 2024년 7월 양 씨와 필라테스 학원 가맹점을 운영하는 본사 관계자들을 사기 및 가맹사업법 위반 혐의로 경찰에 고소했습니다.

가맹점주들은 양 씨와 본사가 교육한 강사진을 가맹점에 파견하겠다고 약속했으면서도 구인구직 사이트에서 모집한 강사를 배정했다고 주장하고 있습니다.

또, 시중에 2천600만 원에 판매하는 필라테스 기구를 직접 연구, 개발했다고 속여 6천200만 원에 강매했다고 주장했습니다.

당시 경찰은 양 씨를 한 차례 참고인 신분으로만 조사한 뒤 같은 해 12월 증거 불충분으로 불송치 결정했습니다.

그런데 양 씨의 남편인 재력가 이 모 씨가 서울남부지검에서 주가 조작 의혹으로 수사를 받는 과정에서 이 씨가 양 씨 사건을 담당했던 강남서 수사1과 팀장과 경찰청 소속 경정에 접대하며 사건 청탁을 했던 정황이 포착되면서 사건이 급반전을 맞았습니다.

검찰은 지난달 말과 이달 초 강남서와 경찰청을 각각 압수수색했고, 수사1과 팀장과, 경찰청 경정은 모두 직위 해제됐습니다.

이후 양 씨 사건은 경찰이 재수사에 착수했습니다.

이 사건은 그간 익명으로 보도돼 왔지만, 파장이 커지자 양 씨는 결국 어제(29일) "현재 필라테스 가맹사업주와 가맹점주 간 분쟁에 끼인 상태"라는 입장문을 냈습니다.

그러면서 "해당 필라테스 학원과 모델 계약을 했을 뿐 필라테스 가맹사업 운영에 전혀 관여한 바가 없다"고 주장했습니다.

남편이 경찰 수사에 어떻게 개입했는지도 자신은 알지 못한다면서 "현재 3살 아기를 혼자 부양해야 하는 힘겨운 상황에 직면해 있다"며 배려를 부탁드린다고 호소했습니다.

양 씨 남편은 검찰 수사 과정에서 증권사 부장과 기업인 등 시세 조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 주가 조작에 가담한 혐의 등으로 최근 구속됐습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 영상출처 : 인스타그램 'godbella', 제작 : 디지털뉴스부)
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