[자막뉴스] 민주당 긴급 감찰 착수…"10개 이상 들어갔소?" 순천시장 후보 '금품수수' 논란

더불어민주당이 금품수수 의혹을 받고 있는 손훈모 순천시장 후보 측에 대한 긴급 감찰에 들어갔습니다.



민주당은 이르면 오늘(29일) 당 최고위원회에서 손 후보의 자격 박탈 문제를 논의할 방침입니다.



얖서 지난 26일 KBC광주방송은 민주당 손 후보 측 선대위원장 A 씨가 지역 사업가 B 씨로부터 돈을 받은 것으로 의심되는 정황이 담긴 녹취를 보도했습니다.



녹취에 따르면 손 후보는 B 씨에게 공동선대위원장을 맡아달라고 한 뒤 자리를 뜹니다.



이후 자리에 남아있던 A 씨와 B 씨가 대화를 하는데, 여기엔 숫자 표현이 오가며 금품 거래를 의심하게 하는 내용이 담겼습니다.



[사업가 B 씨 : 제가 이제 오늘 준비한다고 해도 갑작스럽게 나왔는데. 우선 급하게 이거라도. 지금까지 많이 썼죠. 10개 이상 들어갔소? 그거 5개밖에 안 돼.]



[손 후보측 선대위원장 A 씨 : (경선까지) 아껴가면서 잘 했습니다. 고맙습니다.]



보도 내용이 알려지자 손 후보는 '뉴스 보도를 통해 처음으로 금품수수 의혹 사건 소식을 접했다'며 본인은 연관되지 않았다는 입장을 밝혔습니다.



이후 일부 언론에서는 누구의 발언인지 공개하지 않고, "만나기 전에 손도 정리를 해 놓고 보시는 게 낫지 않겠냐"는 내용의 별도의 녹취록을 보도했는데, 이를 두고 손 후보 측은 "후보의 정치생명을 끊기 위한 치밀한 '공작 시나리오'"라며 "법률 전문가와 현장 조사관이 포함된 진실대응팀을 구성했다"고 밝히기도 했습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)