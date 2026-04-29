이 대통령, 오늘 비교섭단체·무소속 의원 21명과 오찬 간담회

▲ 이재명 대통령이 지난 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(29일), 조국혁신당과 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 비교섭단체 5개 당 소속 의원과 무소속 의원 총 21명을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 합니다.이 대통령이 비교섭단체와 무소속 의원을 청와대로 초청해 만나는 건 취임 후 처음입니다.청와대는 "교섭단체를 넘어 비교섭단체 및 무소속까지 아우르는 포용적 소통 의지를 담은 행보"라고 부연했습니다.청와대 참모진 중에선 강훈식 대통령비서실장과 홍익표 정무수석이 오찬에 함께 합니다.이 대통령의 정무특보를 맡고 있는 조정식 의원도 자리할 예정입니다.오늘 오찬에서 이 대통령은 국정 안정이라는 국가적 과제 해결 과정에서 함께 협력해 온 의원들에 대한 연대와 감사의 의미를 전하고, 민생 현안 해결과 입법 과정에서의 초당적 협력을 강조할 것으로 보입니다.이 대통령은 지난 1월, 정당 지도부 초청 오찬에서 비교섭단체 원내대표들을 만났습니다.지난달엔 더불어민주당 초선 의원들과 만찬을, 지난 7일에는 정청래 민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표와 함께 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬을 진행한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)