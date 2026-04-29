이 대통령, 오늘 비교섭단체·무소속 의원 21명과 오찬 간담회

▲ 이재명 대통령이 지난 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 오늘(29일), 조국혁신당과 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 비교섭단체 5개 당 소속 의원과 무소속 의원 총 21명을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 합니다.
이 대통령이 비교섭단체와 무소속 의원을 청와대로 초청해 만나는 건 취임 후 처음입니다.
청와대는 "교섭단체를 넘어 비교섭단체 및 무소속까지 아우르는 포용적 소통 의지를 담은 행보"라고 부연했습니다.
청와대 참모진 중에선 강훈식 대통령비서실장과 홍익표 정무수석이 오찬에 함께 합니다.
이 대통령의 정무특보를 맡고 있는 조정식 의원도 자리할 예정입니다.
오늘 오찬에서 이 대통령은 국정 안정이라는 국가적 과제 해결 과정에서 함께 협력해 온 의원들에 대한 연대와 감사의 의미를 전하고, 민생 현안 해결과 입법 과정에서의 초당적 협력을 강조할 것으로 보입니다.
이 대통령은 지난 1월, 정당 지도부 초청 오찬에서 비교섭단체 원내대표들을 만났습니다.
지난달엔 더불어민주당 초선 의원들과 만찬을, 지난 7일에는 정청래 민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표와 함께 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬을 진행한 바 있습니다.
(사진=연합뉴스)
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