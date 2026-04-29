미, 디즈니 "멜라니아는 예비 과부" 토크쇼에 응징…면허 재검토

▲ 방송인 지미 키멀

미국의 방송·통신 규제 당국이 도널드 트럼프 대통령의 부인 멜라니아를 '예비 과부'라고 풍자한 토크쇼를 문제 삼아 미디어 공룡 디즈니에 칼끝을 들이댔습니다.로이터와 AFP 등 외신에 따르면 미 연방통신위원회(FCC)는 28일(현지 시각) 토크쇼 '지미 키멀 라이브!'를 내보낸 ABC 방송의 모회사인 디즈니를 상대로 다음 달 28일까지 면허 갱신 신청서를 내라고 지시했습니다.이는 애초 2028년 10월로 예정됐던 갱신 시점을 2년 넘게 앞당기는 것입니다.FCC가 거론한 재검토 대상은 ABC 방송의 미국 내 8개 지국입니다.FCC는 이 같은 조기 검토 사유로 ABC 방송의 "불법적 차별" 가능성을 1년 전부터 조사해 왔다고 밝혔습니다.앞서 역대 FCC는 40년 넘도록 방송 면허를 취소한 적이 없으며, 만약 취소를 시도한다고 해도 행정법원에서 심리를 거치는 긴 절차를 밟게 된다고 로이터는 전했습니다.FCC의 이런 칼날은 앞서 ABC 방송의 간판 토크쇼인 '지미 키멀 라이브!'의 지난 23일 방송을 문제 삼은 것입니다.토크쇼 진행자인 미국의 유명 코미디언 지미 키멀은 당시 방송에서 당시 이틀 앞으로 다가온 백악관 기자단 만찬을 패러디하며 "트럼프 여사님, '예비 과부'(expectant widow)가 될 것 같은 분위기를 풍기네요"라고 말했습니다.그런데 실제로 25일 힐튼호텔에서 열린 만찬장 검색대에서 무장 괴한이 총기를 발사하며 돌진하는 암살 시도가 발생하면서 트럼프 부부는 또다시 피격 위기를 넘기게 됐습니다.이와 맞물려 멜라니아 여사는 키멀을 겨냥해 "증오와 폭력을 조장하는 발언"을 했다고 공개 저격했고, 트럼프 대통령도 키멀이 해고돼야 한다고 압박했습니다.키멀은 이런 압박 속에 당시 방송이 80세인 트럼프 대통령과 56세인 멜라니아 여사의 나이 차이를 풍자하는 취지에서 농담한 것이라고 해명했습니다.이 같은 충돌로 디즈니 신임 최고경영자(CEO)인 조기 구슬로 또한 경영난 속에 정치적 외풍이 겹치는 위기에 직면하게 됐습니다.디즈니는 이번 FCC 지침을 받았다고 확인하고, "우리는 그간 FCC 규정을 철저히 준수하면서, 신뢰성 있는 뉴스, 긴급 타전, 공익적 프로그램으로 지역 사회에 헌신해 온 오랜 기록이 있다"라면서 "적절한 법적 창구를 통해 이를 입증할 준비가 됐다"라는 입장을 밝혔습니다.디즈니 주가는 이날 오후장에서 1% 가까이 떨어졌습니다.올해 들어서는 11% 내려간 것입니다.트럼프 대통령은 2기 집권 이후 미국 주요 매체의 비판적 보도를 문제 삼아 거액의 소송을 걸며 대립각을 세워왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)