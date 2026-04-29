"등본 발급 시도됐다" 주민센터 사칭 피싱 주의

▲ 한국인터넷진흥원(KISA) 전경

한국인터넷진흥원(KISA)은 최근 주민센터를 사칭해 개인정보 확인과 악성 앱 설치를 유도하는 신종 보이스피싱 사례가 다수 확인돼 각별한 주의가 필요하다고 29일 밝혔습니다.이번 사례는 행정·공공기관 명칭을 활용해 신뢰를 확보한 뒤 긴급 상황을 연출해 피해자의 즉각적인 대응을 유도하고, 전화와 카카오톡 등 복수의 통신 수단을 결합해 단계적으로 접근하는 것이 특징입니다.KISA에 따르면 사기범은 '○○동 주민센터' 등 실제 행정기관 명칭을 사칭해 누군가 고객 명의로 등본과 초본 발급을 시도하고 있다고 안내하며 본인 확인을 요구하는 방식으로 접근했습니다.이후 명의 도용 차단 신청이 필요하다며 신용정보 관계 기관 등을 사칭한 가짜 대표번호로 전화를 유도하거나, 관계 기관으로 위장한 카카오톡 채널에서 메시지를 보내 추가 대응을 유도하는 사례도 확인됐습니다.일부 사례에서는 카카오톡 메시지에 포함된 링크 클릭이나 악성 앱 설치를 요구하는 정황도 있었습니다.악성 앱이 설치될 경우 휴대전화가 원격으로 조작되고 개인정보가 탈취돼 휴대전화 개통과 대출 실행, 계좌 이체 등 금전 피해로 이어질 수 있습니다.KISA는 "행정기관 사칭으로 의심되는 전화나 문자를 받으면 즉시 대응하지 말고, 관계 기관에 사실 여부를 확인해야 한다"고 당부했습니다.또한 "카카오톡이나 문자에 포함된 출처 불명의 링크는 클릭하지 말고, 원격제어 앱 설치 요구에는 응하지 않아야 한다"고 강조했습니다.(사진=KISA 제공, 연합뉴스)