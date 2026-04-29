[자막뉴스] "트럼프 테러 안 돼" "MAGA"…'친바이든' 조지 클루니 '확' 바뀌었다?

현지 시각 27일 미국 뉴욕에서 제51회 채플린 어워드 시상식이 열렸습니다.



영화계 공로상에 해당하는 '채플린 상'은 할리우드의 유명 배우 조지 클루니에게 돌아갔습니다.



그런데 수상 뒤 클루니가 한 수상 소감이 큰 화제가 되고 있습니다.



클루니는 "트럼프 행정부가 추구하는 모든 것에 반대한다"라면서도 "이틀 전 워싱턴에서 벌어진 폭력도, 미네소타에서 알렉스 프레티와 르네 니콜 굿에게 가해진 폭력도 설 자리는 없다"고 말했습니다.



지난 25일 워싱턴 힐튼호텔에서 콜 토머스 앨런이 트럼프 대통령을 테러하려 시도한 사건과 올 초 연방 이민세관단속국이 시민에 총격을 가한 사건들을 공개 석상에서 언급한 겁니다.



이어서 "증오와 부패, 폭력에 맞서 반드시 이겨야 한다"며 "좌파와 우파, 중도 모두가 답을 찾아가는 과정에서 더 완벽한 연합을 만들 수 있게 된다"고 말했습니다.



그러면서 '미국을 다시 위대하게'라는 뜻을 가진 트럼프 대통령의 정치 구호인 'MAGA'를 언급했습니다.



클루니의 이런 소신 발언이 더 화제가 된 건 클루니는 대표적인 민주당 성향의 배우기 때문입니다.



클루니는 지난 대선 당시 민주당 후보 모금 행사를 주도했고, 조 바이든 미국 대통령의 재선 도전 포기에 상당한 역할을 했다고 평가받습니다.



반대로 트럼프 대통령과는 공공연히 설전을 주고받아 왔습니다.



2024년 트럼프 당시 대선 후보가 클루니를 향해 "클루니는 정치에서 나가 텔레비전으로 돌아가야 한다"고 주장하자 "트럼프가 정치에서 떠난다면 나도 그렇게 할 것"이라고 받아쳤습니다.



올해 초에도 클루니가 프랑스 시민권을 획득하자 트럼프 대통령이 SNS를 통해 "역사상 최악의 정치 예언자 두 명인 조지 클루니와 그의 아내가 공식적으로 프랑스 시민이 됐다"고 조롱하기도 했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부, 출처 : 로이터)