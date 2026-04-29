'로코킹' 안효섭, 또 일냈다…'오늘도 매진했습니다', 공개 첫 주 넷플릭스 비영어 쇼 1위

SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'가 넷플릭스 비영어 쇼 1위를 차지했다.



29일 넷플릭스 공식 사이트 투둠 집계에 따르면, '오늘도 매진했습니다'는 지난 20일부터 26일까지 470만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 올랐다. 국가별로는 대만, 과테말라, 페루, 온두라스, 베네수엘라, 볼리비아, 엘살바도르, 니카라과에서 1위에 오르는 등 총 42개국에서 톱10 안에 랭크됐다.



'오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 얽히며 펼쳐지는 로맨스를 그린 작품이다. 지난 22일 첫 방송을 시작해 단 2회만이 공개됐는데, 공개 첫 주 단숨에 넷플릭스 글로벌 비영어 쇼 1위에 오르며 세계인의 작품을 향한 뜨거운 관심을 입증했다.



'오늘도 매진했습니다'의 인기 요인으로는 안효섭의 출연을 꼽을 수 있다. SBS 로맨틱 코미디 드라마 '사내맞선'의 흥행으로 글로벌 여심을 사로잡은 그는 지난해 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 진우 역으로 다시 한 번 전 세계적 돌풍의 중심에 섰다. 이에 그의 차기작에 관심이 쏠렸는데, 그가 주연으로 나선 로맨틱 코미디물 '오늘도 매진했습니다' 역시 공개되자마자 열띤 반응을 얻고 있다.



한편 '오늘도 매진했습니다'는 29일 밤 9시, SBS에서 3회가 방송된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)