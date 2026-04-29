미국 여권에 '트럼프 얼굴' 떡하니…한정판 발급된다

▲ 트럼프 얼굴이 커버 안쪽에 새겨지는 미국 '한정판 여권'

미국 건국 250주년을 기념해 도널드 트럼프 대통령의 얼굴과 서명이 들어간 한정판 여권이 제작됩니다.뉴욕타임스(NYT) 등 현지 언론에 따르면, 미 국무부는 현지 시각 28일 트럼프 대통령의 초상이 담긴 새로운 여권 디자인을 공개하고 오는 7월부터 발급할 예정이라고 밝혔습니다.근엄한 표정의 트럼프 대통령 얼굴 아래 금색으로 된 트럼프 대통령의 서명이 들어갑니다.트럼프 대통령의 얼굴 뒤로는 미 독립선언문이 새겨집니다.미 건국 250주년을 기념한 것으로, 발급은 재고가 소진될 때까지인 것으로 전해졌습니다.국무부가 얼마나 많은 양을 제작할 것인지는 불분명하다고 NYT는 전했습니다.발급을 원하는 미국 시민이 추가로 지불해야 할 비용은 없습니다.미 NBC 방송은 미 국무부 당국자를 인용, 워싱턴DC의 여권사무국에서 이 여권을 받을 수 있으며 온라인이나 다른 사무국에서 신청할 때는 기존 디자인의 여권을 발급받는 것이라고 전했습니다.올리비아 웨일스 백악관 대변인은 성명을 통해 "이 애국적인 디자인을 통해 국민이 건국 250주년을 축하하는 대단한 기회를 갖게 될 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 행정부 출범 이후 미국 내 공공기관과 프로그램에 대통령의 이름을 붙이는 사례가 늘고 있습니다.워싱턴 DC의 '케네디 센터' 명칭이 '트럼프 케네디 센터'로 변경된 데 이어, 어린이 저축 프로그램인 '트럼프 계좌', 고액 기부자 대상 영주권인 '트럼프 골드카드' 등이 잇따라 등장했습니다.특히 미 재무부는 건국 250주년을 맞아 달러 지폐에 현직 대통령인 트럼프의 서명을 넣는 방안도 추진 중인데, 이는 미국 건국 이후 최초의 사례가 될 전망입니다.(사진=연합뉴스/미 국무부 배포)