'오매진' 안효섭-채원빈, 으르렁 원수에서 핑크빛 동행으로?…'경운기 초밀착' 현장 포착

'오늘도 매진했습니다'의 안효섭과 채원빈이 어제의 원수 관계를 청산하고 설렘 가득한 동행을 예고했다.



29일 방송될 SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(극본 진승희, 연출 안종연) 3회에서는 만나기만 하면 으르렁대던 매튜 리(안효섭 분)와 담예진(채원빈 분) 사이에 미묘한 기류가 흐르는 '경운기 드라이브' 장면이 공개될 예정이다.



극 중 매튜 리는 자신의 정체를 숨긴 채, 흰꽃누리버섯 농장 대표를 찾아 나선 쇼호스트 담예진을 철벽 방어해 왔다. 특히 자신의 집 담을 넘으려는 담예진을 수상한 인물로 오해하면서 두 사람의 갈등은 최고조에 달한 상황.



이런 가운데 29일 3회 방송을 앞두고 공개된 스틸컷에서는 두 사람이 경운기 운전석에 나란히 앉아 있는 모습이 포착돼 시선을 사로잡는다. 갑자기 날아든 말벌로 인해 의도치 않은 초밀착 스킨십까지 벌어지며, 화해와 설렘을 오가는 이들의 관계 변화에 대한 기대감을 증폭시킨다.



특히 이 만남은 '덕풍마을 큐피드' 송학댁(고두심 분)의 주도로 이루어졌다. 티격태격하는 두 사람을 이어주기 위해 적극적으로 나선 송학댁의 연애 대작전이 과연 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.



원수에서 미묘한 관계로 거듭날 안효섭과 채원빈의 범상치 않은 로맨스는 29일 밤 9시 방송될 '오늘도 매진했습니다'에서 공개된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)