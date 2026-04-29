일본 유조선, 이란 허가로 호르무즈 통과…"협상 성과"

▲ 호르무즈 해협의 유조선

일본 유조선 1척이 이란 당국의 허가를 받아 호르무즈 해협을 통과했다고 이란 국영 프레스TV가 현지 시간 28일 보도했습니다.보도에 따르면, 일본 회사 소유 파나마 선적 초대형원유운반선(VLCC) 이데미쓰 마루호가 원유 200만 배럴을 싣고 28일 오전 걸프해역(페르시아만)에서 출발해 호르무즈 해협을 빠져나왔습니다.일본 정유사 이데미쓰 고산의 자회사가 운용하는 이 유조선은 지난달 초 사우디아라비아 주아이마 터미널에서 원유를 선적한 뒤 걸프해역에 정박했다가 27일 오후 늦게 항해를 시작했습니다.선박 추적 사이트를 보면, 이 배는 이란 당국이 공지한 '안전 항로'인 게슘섬과 라라크섬에 근접한 항로로 운항했습니다.니혼게이자이신문은 오늘(29일) 선박 자동식별장치(AIS) 정보를 인용해 이 유조선의 목적지가 일본 나고야항으로 보인다며 다음 달 중순 일본에 도착할 것으로 예상했습니다.이데미쓰 고산 관계자는 수송 상황에 대해 "선박 안전을 위해 대답할 수 없다"고 일본 언론들에 밝혔습니다.프레스TV는 이 유조선이 이란 당국의 허가를 받았다면서도 이른바 '통행료'를 냈는지는 전하지 않았습니다.일본 매체들은 일본 정부 고위 관계자를 인용해 해당 선박이 통행료를 내지 않았으며, 이번 해협 통과는 "일본 정부의 협상 성과"라고 전했습니다.주일 이란대사관도 SNS에 1953년 닛쇼마루호 사건을 언급하며, 이란과 일본의 역사적 우호 관계가 이번 이데미쓰 마루호의 호르무즈 해협 통과에 영향을 미쳤음을 시사했습니다.닛쇼마루호는 이란이 석유시설 국유화 조치 등으로 국제사회에서 고립됐던 당시 일본이 이란 석유를 비밀리에 수입하기 위해 사용했던 유조선입니다.일본의 닛쇼마루호 파견으로 이란이 국제 봉쇄를 뚫을 수 있음이 증명됐습니다.닛쇼마루호 역시 이데미쓰 고산 소유였습니다.일본 관련 선박은 이달 초 3척이 호르무즈 해협을 통과했지만 모두 액화천연가스(LNG) 운반선이었고 유조선은 이번이 처음입니다.일본 언론들은 호르무즈 해협에 발이 묶인 약 40척의 다른 일본 관계 선박도 해협을 나올 수 있을지는 불투명하다고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)