'일가족 삼단봉 폭행' 진천 3인조 강도 배후 2명 추가 검거

▲ 진천경찰서

충북 진천에서 3인조 강도가 가정집에 들어가 일가족을 삼단봉으로 폭행하고 결박한 사건과 관련, 이들과 범행을 모의한 공범 A 씨 등 2명이 추가로 검거됐습니다.진천경찰서는 전날(28일) 충남 아산과 강원 춘천에서 특수강도방조 혐의로 A(50대) 씨 등 2명을 체포했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.A 씨 등 2명은 지난 3월 진천의 한 가정집에서 B(50대) 씨 등 3명이 일가족을 상대로 벌인 강도 사건과 관련해 사전에 이들과 범행을 모의한 혐의를 받습니다.당시 B 씨 등은 일가족 4명을 삼단봉으로 폭행하고 케이블 타이로 손발을 묶고 비밀번호를 요구했으나 일가족 중 한 명이 창문을 통해 달아나자 도주했다가 나흘 만에 검거됐습니다.A 씨 등 2명은 이들에게 거액의 현금이 해당 가정집에 보관돼 있다고 알려주곤 사전 답사까지 했으나, 전과가 많다는 이유 등으로 직접 가담하진 않은 것으로 알려졌습니다.경찰 관계자는 "A 씨 등이 피해를 본 가정집과 무슨 관계인지는 수사 중"이라며 "정확한 내용은 확인해줄 수 없다"고 밝혔습니다.(사진=진천경찰서 제공, 연합뉴스)