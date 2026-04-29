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'학대 의심' 반복 신고된 아동 6천795명…10회 이상 100명 넘어

유영규 기자
작성 2026.04.29 07:53 조회수
'학대 의심' 반복 신고된 아동 6천795명…10회 이상 100명 넘어
작년 한 해 아동학대가 의심된다며 반복 신고된 아동 수가 6천 명이 넘는 것으로 나타났습니다.

오늘(29일) 국회 행정안전위원회 소속 서범수 국민의힘 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 아동학대 의심으로 2회 이상 신고된 아동은 총 6천795명입니다.

경찰은 지난해 1월부터 학대예방경찰관(APO) 시스템을 개편해 반복 신고 여부를 기존의 '신고자 번호'가 아닌 '피해 아동' 기준으로 집계하고 있습니다.

이 중 2차례 신고된 아동이 4천362명으로 가장 많았고 3차례 신고된 아동은 1천306명, 4차례 신고된 아동은 490명이었습니다.

반복 신고 횟수가 많을수록 해당 아동 수는 줄어들었지만, 114명의 아동은 10차례 이상 신고가 접수됐습니다.

보건복지부에 따르면 2024년 아동학대 신고접수는 5만242건으로 전년보다 1천720건(3.5%) 증가했습니다.

그러나 신고접수된 사례 중 아동학대전담공무원 등 조사를 거쳐 아동학대로 판단된 사례는 2만4천492건으로 2023년보다 1천247건(4.8%) 감소한 것으로 나타났습니다.

아동학대 가해자에 대한 불송치 건수 또한 갈수록 증가하는 추세입니다.

지난 2021년 1천233건이던 불송치 건수는 2022년 1천735건, 2023년 2천399건, 지난해 2천854건으로 늘었습니다.
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