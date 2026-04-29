'조국 저격수' 김용남 공천…"반성문부터" 공세 이어지자

<앵커>



조국 조국혁신당 대표가 나오는 경기 평택을 국회의원 재선거에 '조국 저격수'라고 불렸던 김용남 전 의원이 민주당 후보로 결정된 이후 혁신당은 날 선 공세를 펴고 있습니다. 진보 진영 후보 셋, 보수 진영 후보 둘, 5파전 양상인 이 평택을에선 단일화 문제가 어떻게 정리될지가 가장 관건입니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



민주당이 그제(27일) 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 검사 출신 김용남 전 의원을 공천하자 강경숙 조국혁신당 의원은 어제, 김 전 의원이 조국 혁신당 대표에게 "주식 작전 세력의 최정점이다, 돈 버는 재주는 인정한다"라고 했던 과거 발언을 SNS에서 소환했습니다.



지난 2019년, 자유한국당 소속이던 김 전 의원은 조 대표 일가의 사모펀드 투자 의혹 등을 적극적으로 비판하면서 '조국 저격수'로 유명해졌습니다.



혁신당에서 '반성문부터 쓰라'는 공세가 이어지자 김 전 의원은 이렇게 되받았습니다.



[김용남/전 국회의원 (YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당') : 이른바 조국 사모펀드 관련해서는 얘기를 하면 할수록 조국 후보에게 불리해질 수밖에 없거든요.]



민주당과 혁신당 사이 후보 단일화 여부에 대해서는 김 전 의원과 조 대표 모두 일단 선의의 경쟁을 언급했습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : 평택의 누적된 과제를 어떻게 풀 것인가를 두고 정정당당하게 대결하는….]



국민의힘 후보로 이미 공천을 받은 유의동 전 의원은 범여권 후보들과 달리 자신만이 '평택 토박이'인 점을 내세웠습니다.



[유의동/전 국회의원 (SBS 라디오 '김태현의 정치쇼') : 지금 평택에 연고도 없이 뭐 어떤 분은 부산을 가고 싶었는데 평택을 왔고, 하남을 가고 싶었는데 평택으로 오셨고….]



진보당 후보로 나선 김재연 대표는 조속한 범진보 단일화 논의를 요구하고 있습니다.



지난 25일부터 이틀간 프레시안 의뢰로 실시된 평택을 가상대결 여론조사에선 김용남 21.4%, 유의동 21.2%, 조국 23.4%로 세 사람의 지지율은 오차 범위 안에 있었고, 김재연 9.4%, 황교안 12%로 각각 나타났습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 조수인)