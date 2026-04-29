뉴욕증시, 오픈AI 성장우려에 약세 마감…나스닥 0.9%↓

▲ 뉴욕증시

챗GPT 개발사 오픈AI의 성장성에 대한 우려가 제기되면서 28일(현지시간) 뉴욕증시가 기술주를 중심으로 약세로 마감했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 25.86포인트(-0.05%) 내린 49,141.93에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 35.11포인트(-0.49%) 내린 7,138.80에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 223.30포인트(-0.90%) 내린 24,663.80에 각각 마감했습니다.전날 S&P500 지수와 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신하며 강세 흐름을 이어온 가운데 오픈AI 내부의 성장성 우려 소식에 뉴욕증시도 숨 고르기에 들어간 모습입니다.앞서 WSJ은 오픈AI가 신규 사용자수와 매출 목표치를 달성하지 못했고 막대한 AI 투자 비용을 감당할 수 있을지에 대해 내부에서 우려가 일고 있다고 보도했습니다.특히 사라 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)가 최근 회사의 다른 임원들에게 매출이 충분히 빨리 성장하지 못하면 향후 AI 데이터센터 비용을 지급하지 못할 수 있다는 우려를 표했다고 이 신문은 전했습니다.AI 칩 대장주인 엔비디아가 1.6% 하락했고, 브로드컴(-4.4%), AMD(-3.4%), 마이크론(-3.9%)도 각각 낙폭이 컸습니다.오픈AI가 사용할 AI 데이터센터를 구축하고 있는 오라클도 이날 4.1% 하락했습니다.다만, 빅테크(거대 기술기업)들의 호실적 기대감이 이어지고 있는 것은 기술주 전반의 낙폭을 제한하는 요인으로 작용했습니다.알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타가 오는 29일 실적을 발표하며, 애플이 다음 날인 30일 실적을 내놓는 가운데 투자자들은 AI 붐에 힘입어 '깜짝 실적' 발표가 이어질 것이란 기대를 이어갔습니다.웰스파이어 어드바이저스의 올리버 퍼슈 선임 부사장은 "오픈AI가 내부 목표 달성에 실패했지만 업계에는 다른 많은 플레이어가 있다"며 "한 종목이나 하나의 실적 발표만을 보고 시장 전체로 확대 적용하는 것은 신중해야 한다"라고 말했습니다.유가 상승세가 이어지는 것도 이날 투자심리 위축의 요인이 됐습니다.이날 브렌트유 선물은 전장 대비 2.8% 오른 배럴당 111.26달러에 마감했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 3.7% 오른 배럴당 99.93달러로 마감했습니다.아랍에미리트(UAE)의 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴 소식에도 불구하고 미국과 이란 간 종전 논의가 교착 상태에 빠진 게 공급 혼란 장기화 우려를 키웠습니다.미 연방준비제도는 29일까지 이틀간 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 통화정책 방향을 결정합니다.시장은 연준이 기준금리를 현 3.50∼3.75%로 동결할 것으로 보는 가운데 파월이 미·이란 전쟁의 영향을 포함한 최근 경제 상황과 향후 정책 방향에 대해 어떤 코멘트를 내놓을지에 촉각을 곤두세우고 있습니다.