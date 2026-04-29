그리스 아테네 법원 건물서 총격…89세 용의자 체포

▲ 28일 그리스 수도의 한 법원에서 총격 사건이 발생한 후 사람들이 밖에 모여 서 있다.

그리스 수도 아테네의 사회복지 사무소와 법원에서 총격이 발생해 부상자가 다수 발생했다고 AP통신 등이 28일(현지 시간) 보도했습니다.외신에 따르면 이날 오전 한 남성이 아테네 중심부에 있는 사회복지 사무소에서 총격을 가했습니다.현장을 빠져나온 남성은 법원으로 이동해 1층 바닥 등을 향해 또 총을 쐈습니다.법원 4층에서도 직원에게 몸을 숙이라고 경고를 한 뒤 총을 쏜 것으로 조사됐습니다.이 과정에서 법원 직원들은 튀어 오른 총탄 등에 맞아 경상을 입은 것으로 전해졌습니다.다만 목격자들은 용의자가 직원을 직접 겨냥하지는 않은 것으로 보인다고 전했습니다.이 남성은 법원에서 서류 봉투를 바닥에 던지며 자신이 총을 쏜 이유라고 말한 것으로 전해졌습니다.서류 내용 등 정확한 범행 동기는 확인되지 않았습니다.당국은 현장에서 남성이 소지한 것으로 보이는 산탄총을 발견했습니다.경찰은 아테네에서 서쪽으로 약 210㎞ 떨어진 지역에서 용의자로 지목된 89세 남성을 체포해 조사 중입니다.그리스에서는 총기 소유가 엄격히 규제되고 있어 총격 사건은 매우 드문 편입니다.(사진=AP, 연합뉴스)