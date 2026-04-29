인도 남성, 숨진 누나 예금 30만 원 찾으려 유골 들고 은행 찾아

▲ 은행 앞에서 경찰관과 말하는 지투 문다

인도에서 50세 남성이 숨진 누나의 예금계좌에 있는 돈을 찾고자 고인의 유골을 들고 은행을 찾는 황당한 일이 벌어졌습니다.어제(28일) 인도 매체 NDTV 등에 따르면 인도 동부 오디샤주 케온자르 지역의 한 마을에 사는 지투 문다는 전날 오후 1시쯤 누나 카를라 문다(56)의 유골을 들고 은행에 나타났습니다.2개월 전 질병으로 작고한 누나의 은행 계좌에 있는 돈 1만 9천300루피(약 30만 원)를 인출하기 위해서였습니다.누나는 소를 판 돈을 예금한 것으로 밝혀졌습니다.그는 매형과 조카가 수년 전 세상을 떠나 누나의 유일한 유산 상속자가 됐습니다.앞서 지투는 수일 전 은행을 찾아 돈을 찾으려 했으나, 은행 매니저가 계좌 소유주가 오든가 아니면 사망증명서나 유산승계 문서를 제시해야 한다며 출금을 거부했습니다.학교 문턱을 넘은 적이 없는 부족민 출신 지투는 은행이 요구하는 서류를 갖추기 힘들었습니다.절망한 그는 고민 끝에 마을 화장터를 찾아 누나 무덤을 파헤쳐 유골을 천에 담았고, 다음날 폭염 속에 유골을 등에 진 채 3㎞가량 떨어진 은행을 다시 찾았습니다.그는 은행에 도착하자마자 유골을 은행 건물 베란다에 놓은 뒤 직원에게 돈을 달라고 요구했습니다.이를 본 은행 방문자 등은 경악을 금치 못했습니다.어떤 이들은 울었고, 다른 사람들은 분노를 표출했습니다.일부 사람들은 은행이 일을 매우 어리석게 처리했다며 "가난한 남성이 자기 돈을 찾기가 이토록 힘드냐"고 비판했습니다.또 은행이 동(洞) 협의회장에 문의하거나 현장 조사를 통해 고인의 사망 사실을 확인할 수 있었을 텐데도 상속자에게 문서를 요구했다며 은행의 무성의하고 관료주의적인 업무처리 방식을 질타했습니다.인도를 비롯한 남아시아 지역에서 동 협의회장이 마을 사람들과 지방 정부 간 징검다리 역할을 합니다.은행에 유골이 등장했다는 직원의 신고에 출동한 경찰은 지투에게 이 문제를 인도주의적으로 처리하겠다며 진정시켰습니다.이에 지투는 유골을 원래 자리에 다시 묻었습니다.지투는 "누나의 사망 증거를 보여주려고 유골을 은행에 가져갔다"고 말했습니다.(사진=인디아투데이 캡처, 연합뉴스)