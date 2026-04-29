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'운전이 이상한데'…9㎞ 쫓아가 음주 운전자 검거 도운 시민

유영규 기자
작성 2026.04.29 05:39 조회수
: 감사장과 보상금 받는 음주운전자 검거 도운 속초시민 (사진=연합뉴스)
▲ 감사장과 보상금 받는 음주운전자 검거 도운 속초시민

음주 운전 의심 차량을 뒤쫓아가 사고 예방과 검거에 기여한 시민이 감사장을 받았습니다.

강원 속초경찰서는 어제(28일) 음주 운전자 검거에 기여한 시민 A 씨에게 감사장과 함께 보상금을 지급했습니다.

A 씨는 지난 14일 심야 시간대 양양 시내에서 음주 운전 의심 차량이 보이자 경찰에 신고한 뒤 약 9㎞가량을 뒤쫓아가 검거를 도왔습니다.

해당 차량 운전자의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08% 이상이었으며, 자신의 혐의에 대해 인정한 것으로 알려졌습니다.

A 씨의 신속한 신고와 진술로 음주 운전 사고를 예방하고, 음주 운전자를 신속 검거할 수 있었습니다.

속초경찰서는 음주운전 근절을 위해 지속적인 단속과 함께 교통안전 캠페인을 병행할 예정입니다.

아울러 맞춤형 교통경찰 활동을 통해 법규준수 의식도 강조할 방침입니다.

최희운 서장은 "음주운전은 중대한 범죄이자 타인의 생명을 위협하는 행위"라며 "시민 여러분의 적극적인 신고와 협조가 안전한 교통환경 조성에 큰 힘이 된다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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