범여권 "사법주권 존중하라" 항의…미 대사관 '침묵'

<앵커>



미국 정부와 정치권이 우리 정부의 쿠팡 개인정보 유출 수사를 문제 삼는 데 대해서 민주당을 비롯한 범여권 의원들이 미국 측에 항의 서한을 보냈습니다. 한국의 사법주권을 존중하라는 요구가 담겼는데, 서한을 받은 주미대사관 측은 일단 침묵하고 있습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



민주당 등 범여권 의원 96명은 대한민국의 사법주권을 존중하라는 내용의 항의 서한을 어제(28일) 주한미국대사관에 전달했습니다.



지난 21일 미국 공화당 소속 하원 의원 54명이 강경화 주미대사에게 쿠팡에 대한 차별적 규제를 중단하라는 서한을 전했고, 최근 미국 측이 우리 정부에 쿠팡 김범석 총수의 법적 안전이 보장되지 않으면 외교안보 분야 고위급 협의를 진행하기 어렵다는 뜻을 전달하는 등 우리 정부에 압박을 이어가자 맞대응에 나선 셈입니다.



[박홍배/민주당 의원 : 대한민국의 사법 주권은 협상의 대상이 아닙니다. 김범석의 거짓말에, 미국 의원들의 부당한 요구에 결코 물러서지 않겠습니다.]



항의 서한에는 외교안보 협력을 특정 기업인 신변 문제와 연계하는 것은 동맹관계의 신뢰를 훼손한다며 사법주권을 존중하고 부당한 압력을 중단하라는 내용 등이 담겼습니다.



민주당 지도부도 미 측 요구는 내정간섭이라고 비판했습니다.



[한정애/민주당 정책위의장 : 법치주의, 주권 평등, FTA 정신, 모두에 위배됩니다.]



국회 과학기술정보방송통신위원회에서도 이런 문제 제기가 이어졌습니다.



[이정헌/민주당 의원 : 이번 외교적 압박에 무릎을 꿇는다면 앞으로 모든 다국적 기업이 외교를 지렛대 삼아서 우리의 법을 조롱하는 나쁜 선례가 될 것입니다.]



[최형두/국민의힘 의원 : (미국 측) 사람들이 단단히 오해하고 있고, 팩트로써 정확히 얘기할 문제입니다.]



주한미대사관 측은 이 항의 서한에 대해 별다른 입장을 내지 않았습니다.



외교부는 미 하원 의원들이 보내온 서한에 답신하는 방안을 관계부처와 협의 중이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승진)