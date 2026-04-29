김건희 징역 1년 8개월→4년…'주가조작·샤넬백' 유죄로

<앵커>



김건희 여사가 항소심에서 징역 4년을 선고받았습니다. 1심에서 무죄가 났던 도이치모터스 주가 조작 혐의와 샤넬백 수수 혐의가 유죄로 인정되면서 1년 8개월이었던 형량이 꽤 늘어났습니다.



오늘(29일) 첫 소식, 안희재 기자입니다.



<기자>



지난 1월 징역 1년 8개월을 선고한 1심 이후 3달 만에 열린 김건희 여사의 항소심 선고 공판.



서울고법은 김 여사에게 1심 형량의 2배가 넘는 징역 4년을 선고했습니다.



[신종오/서울고법 형사15-2부 재판장 : 피고인을 징역 4년 및 벌금 5천만 원에 처한다.]



도이치모터스 주가조작 의혹 등 김 여사의 핵심 3가지 혐의 가운데 2심 재판부는 우선 주가조작 혐의를 무죄로 본 1심을 뒤집고, 김 여사가 주가조작 세력의 시세 조종 범죄에 직접 가담했다고 결론 내렸습니다.



또 김 여사가 2022년 4월 통일교 측으로부터 802만 원짜리 샤넬 가방을 받은 혐의에 대해서도 무죄로 본 1심과 달리 "단순 선물로 보기 어렵다"며 유죄로 판단했습니다.



다만 명태균 씨로부터 무상 여론조사를 제공받은 혐의는 1심과 마찬가지로 무죄를 선고했습니다.



재판부는 양형에 대해 "김 여사가 시세조종 죄책을 인정하지 않고 변명으로 일관하고 있다"고 지적했고, "대통령 못지않은 청렴성이 요구됨에도 범죄를 저질러 국민의 신뢰를 훼손했다"고 질타했습니다.



[신종오/서울고법 형사15-2부 재판장 : 윤석열 전 대통령의 배우자로서 오히려 그 지위를 이용해 알선수재 행위를 했고, 국민의 기대를 저버렸습니다. 그로 인한 국론의 분열과 국민의 갈등도 심각한 수준에 (이르렀습니다.)]



세 혐의 중 두 가지에 무죄 판단을 내린 1심 재판부를 향해서는 답변과 함께 두 차례나 고개를 숙였던 김 여사는 이번에는 답변이나 인사 없이 어두운 표정으로 법정을 빠져나갔습니다.



김 여사 측은 납득할 수 없는 판결이라며 즉각 대법원에 상고하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김준희)