1. 김건희 항소심 '징역 4년'…오늘 윤 항소심 선고



1심에서 징역 1년 8개월을 선고받았던 김건희 여사가 항소심에서 징역 4년을 선고받았습니다. 오늘(29일)은 공수처의 체포를 방해한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령이 2심 선고를 받습니다.



2. "이란 붕괴 상태 처해 있어"…"전쟁 재개 대비"



트럼프 미국 대통령이 이란으로부터 붕괴 상태 처해 있다는 연락을 받았다고 주장했습니다. 이란은 별다른 반응 없이 전쟁 재개에 대비하고 있다고 밝혔습니다.



3. "우방과의 협력, 상식과 원칙에 따라 풀어나갈 것"



이재명 대통령이 전통적 우방과의 협력을 상식과 원칙에 따라 풀어나가겠다고 밝혔습니다. 외국 군대 없이도 우리 국방력은 충분하다고 강조했습니다.



4. 한 달 일해도 38만 원…공공 비정규직에 '공정 수당'



정부가 내년부터 공공 부문에서 일하는 1년 미만 기간제 노동자에게도 퇴직금 성격의 '공정 수당'을 지급하기로 했습니다. 쪼개기 계약 관행을 개선하기 위해서 짧게 일할수록 보상 비율을 높게 설계합니다.