미 "이란에 호르무즈 통행료 지급 금지…비미국인은 제재당할 수도"

▲ 호르무즈 해협

미국 도널드 트럼프 행정부는 이란 전쟁으로 통항이 사실상 막혀 있는 호르무즈 해협을 통과하기 위해 이란 측에 통행료를 지불하는 행위는 미국인에게 금지돼 있으며 미국인이 아니더라도 미국의 제재를 받을 수 있다고 경고했습니다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 28일(현지시간) 홈페이지 '자주 하는 질문'(FAQ)에 이란에 지불하는 통행료의 허용 여부에 대해 "아니다"(No)라고 답변했습니다.OFAC은 "호르무즈 해협을 안전하게 통과하기 위해 이란 정부나 이슬람혁명수비대(IRGC)에 직·간접적으로 돈을 내는 것은 미국 금융기관을 포함한 미국인 또는 미국이 소유하거나 통제하는 외국 법인에 허용되지 않는다"고 밝혔습니다.또한 "이러한 지불을 하면 비(非)미국인도 상당한 제재에 노출될 수 있다"며 "구체적으로, 외국 금융기관과 다른 비미국인은 제재 대상으로 지정되거나 기타 차단된 인물들과 연계된 특정 거래나 활동에 관여할 경우 제재 위험에 노출될 수 있다"고 덧붙였습니다.OFAC은 또한 이란이 수출하는 원유의 대부분을 구매하는 중국 산둥성의 민간 소규모 정유소(티팟 정유소)와의 거래를 금지하는 동시에 외국 기관의 경우 제재를 당할 수 있다는 내용의 '경보'를 발령했습니다.중국은 이란 원유 수출량의 약 90%를 구매하고 있으며, 대부분은 티팟 정유소를 통해 수입된다는 게 OFAC의 설명입니다.이와 함께 OFAC은 이날 제재 회피 및 이란의 테러 지원과 관련해 수백억 달러 상당의 이동을 가능하게 하면서 이란의 그림자 금융 구조를 관리한 35개 단체 및 개인을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔습니다.스콧 베선트 재무장관은 "이란의 그림자 금융 시스템은 세계 무역을 교란하고 중동 전역에 폭력을 조장하는 활동을 가능하게 하면서 군대에 중요한 재정적 생명선 역할을 한다"고 지적했습니다.베선트 장관은 이어 "이 네트워크를 통해 유입되는 불법 자금은 정권의 지속적 테러 작전을 지원하며 이는 미국 당국자와 지역 동맹국, 세계 경제에 직접적 위협이 된다"며 "금융 기관들은 이런 네트워크를 용이하게 하거나 관여하면 심각한 대가를 치를 위험이 있다는 점을 주의해야 한다"고 말했습니다.