뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프, '이란전 비판' 독일 총리에 "자신이 무슨 말 하는지 몰라"

전형우 기자
작성 2026.04.29 04:00 조회수
트럼프, '이란전 비판' 독일 총리에 "자신이 무슨 말 하는지 몰라"
▲ 지난 3월 백악관에서 만난 트럼프 미국 대통령과 메르츠 독일 총리(왼쪽)

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) 미국의 이란전을 비판한 프리드리히 메르츠 독일 총리를 겨냥해 "자신이 무슨 말을 하는지 모르고 있다"고 응수했습니다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "메르츠 총리는 이란이 핵무기를 보유하는 것이 괜찮다고 생각한다"며 이같이 말했습니다.

메르츠 총리는 전날 독일 서부의 한 김나지움(중·고등학교)을 방문해 "미국이 전략 없이 이번 전쟁에 돌입한 것은 꽤 명백하다"며 "이란은 예상보다 훨씬 강하고, 미국은 협상에서도 설득력 있는 전략이 없다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "이란이 핵무기를 보유하게 된다면 전세계가 인질로 잡힐 것"이라며 "나는 지금 이란에 대해 다른 국가나 대통령들이 오래 전에 했어야 할 일을 하고 있다"고 강조했습니다.

그러면서 "독일이 경제적으로나 다른 면에서나 부진한 것도 놀랄 일이 아니다"라고 말했습니다.

이는 이란의 핵 보유 저지를 최우선 명분으로 내세운 이번 전쟁의 정당성을 부각하는 동시에, 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국임에도 이란전을 비판한 독일의 경제 성과 등을 깎아내리며 비판 수위를 높이려는 의도로 풀이됩니다.

트럼프 대통령은 이란전 과정에서 비협조적이었던 나토의 유럽 동맹국들에게 공개적으로 불만을 표해왔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지