"트럼프 지지율 34%로 재집권 뒤 최저 수준…이란 전쟁·물가 영향"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 지지율이 두 번째 집권 이후 최저 수준으로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔습니다.이란전과 유가 상승으로 인한 물가 부담이 지지율 하락의 주요 요인으로 꼽힙니다.로이터통신과 여론조사기관 입소스가 지난 24∼27일 나흘간 미국 성인 1천14명을 대상으로 조사(오차범위 ±3.0%p)해 28일(현지시간) 공개한 여론조사 결과에 따르면 응답자의 34%가 트럼프 대통령의 국정 운영을 지지한다고 답했습니다.이는 지난 15∼20일 조사(36%) 때보다 2%p 하락한 것입니다.트럼프 대통령의 지지율은 지난해 1월 취임 당시 47%를 기록한 이후 하락세를 보였으며 특히 지난 2월 28일 이란전 개시 이후 유가 상승 등의 영향으로 큰 타격을 입었다고 로이터 통신은 전했습니다.조사에서 응답자의 22%만이 생활비 문제와 관련한 트럼프 대통령의 대응을 긍정 평가했습니다.이 역시 직전 조사(25%) 때보다 하락한 것입니다.이번 조사는 총격 사건이 발생한 지난 25일 트럼프 대통령의 백악관 출입기자단 만찬 행사 전후 이뤄졌습니다.대다수 응답은 총격 사건이 발생하기 이전에 수집됐다고 로이터는 밝혔습니다.로이터는 "미국인들은 생활비 문제와 이란과의 '인기 없는 전쟁'에 대한 트럼프 대통령의 대처에 점점 더 불만이 커지고 있다"고 보도했습니다.(사진=게티이미지)