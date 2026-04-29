CIA가 왜 멕시코에…셰인바움 대통령, 미국에 항의서한

▲ 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령

멕시코내 마약 카르텔 단속 작전에 무단 개입한 것으로 알려진 미국 중앙정보국(CIA) 요원들의 사망 사건이 멕시코 안에서 거센 후폭풍을 일으키고 있습니다.클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 미국에 공식 항의 서한을 전달한 데 이어, 사건 축소 보고 논란에 휩싸인 치와와주 검찰총장은 전격 사임했습니다.28일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 셰인바움 대통령은 전날 정례 기자회견에서 북부 치와와주 마약 단속 작전에 미국 요원이 사전 승인 없이 참여한 것과 관련해 "재발 방지를 촉구하는 외교 서한을 미국 측에 보냈다"고 밝혔습니다.그는 "연방 정부는 이들의 작전 개입 사실을 인지하지 못했다"며 "이번 일이 예외적인 사례가 되길 바란다"고 말했습니다.이어 "멕시코 헌법과 국가안보법이 엄격히 준수되어야 한다"고 요청했고, 이에 대해 미국 측도 동의 의사를 표명했다고 덧붙였습니다.셰인바움 대통령은 그간 안보 정보 공유는 환영하지만, 외국 요원이나 군대가 멕시코 영토 내에서 직접 작전을 수행하는 것은 주권 침해라며 강하게 반대해 왔습니다.반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 멕시코 카르텔과 싸우기 위해 미 군사력을 더 적극적으로 사용해야 한다고 주장해 왔습니다.이런 기조 속에 트럼프 행정부는 멕시코의 노력이 충분치 않다고 느껴질 경우 미국이 단독으로 행동할 수 있다고 경고해왔습니다.현재 멕시코 주요 카르텔들은 남미산 코카인 유통을 넘어, 미국 내 심각한 사회 문제로 지목되는 펜타닐 등 합성 마약 생산과 공급에도 관여하고 있는 것으로 알려졌습니다.앞서 지난 19일 치와와주에서는 CIA 요원으로 전해진 미국인 2명과 멕시코 수사기관 관계자 2명이 차량 전복 사고로 사망했습니다.조사 결과 이들은 연방정부의 승인을 받지 않은 마약 제조시설 급습 작전에 참여했던 것으로 전해졌으며 사망한 미국인 중 한 명은 관광객 신분으로 입국했던 것으로 확인됐습니다.세사르 하우레기 치와와주 검찰총장은 사건 직후 미국 요원들이 작전에 직접 참여하지 않았다고 발표했으나, 이후 자신의 설명에 일관성이 없었다고 인정하고 27일 밤 사의를 표명했습니다.그는 성명을 통해 초기에 공개한 정보에 불일치와 누락이 있었다며 "이번 사임이 공공의 신뢰 회복에 도움이 되길 바란다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)